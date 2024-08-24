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مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة سعيد المهيري

8/24/2024 7:13:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم مسؤولون ومواطنون، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد عبدالله الختال المهيري.

وأعرب المعزون، خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي، عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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