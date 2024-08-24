مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة سعيد المهيري

مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة سعيد المهيري
التاريخ
8/24/2024 7:13:21 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم مسؤولون ومواطنون، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد عبدالله الختال المهيري.
وأعرب المعزون، خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي، عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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