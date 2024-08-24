إقبال كبير على فعاليات عروض العودة للمدارس في الشارقة

تواصل ((عروض العودة للمدارس)) التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ضمن ((عروض صيف الشارقة))، تقديم المزيد من مفاجآت التسوق والفعاليات الترفيهية، وسط إقبال لافت من الزوار والعائلات، حيث شهدت مساء أول من أمس توزيع جوائز قيّمة وهدايا، وذلك خلال الفعاليات التي انطلقت في 06 مول بالشارقة وتمتد على مدى 3 أيام وتتخللها أنشطة وورش عمل ترفيهية وتعليمية للأطفال.

وتشهد عروض العودة للمدارس التي تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، مشاركة واسعة من مراكز التسوق والمكتبات ومتاجر القرطاسية، وتخفيضات تصل إلى 80% على أفضل منتجات اللوازم المدرسية، وتشمل الملابس والأدوات القرطاسية والأجهزة الإلكترونية والحقائب المدرسية ولوازم تناسب جميع الفئات العمرية للطلبة، في مبادرة من غرفة الشارقة لدعم الأسر وتوفير احتياجات الطلبة بأسعار تنافسية، وتعزيز روح التعاون بين التجار والموردين والمكتبات المشاركة.

نجاح كبير للعروض

وأكد إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة الشارقة المنسق العام لعروض صيف الشارقة أن عروض العودة للمدارس تشهد نجاحاً كبيراً وتحقق أهدافها بفضل تفاعل المجتمع وتعاون تجار القرطاسية وأصحاب المكتبات مع غرفة الشارقة، وبتضافر جهود مختلف القطاعات لتحقيق الهدف النبيل لمثل هذه العروض وهو دعم الأسر مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

دعم وتحفيز

وأكدت عائشة صالح رئيس قسم المهرجان والعروض في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن توزيع الهدايا والجوائز القيّمة ضمن عروض العودة للمدارس يمثل دعماً مباشراً للأسر وأولياء الأمور وتحفيزاً لهم لمواصلة التوافد إلى الأسواق والمراكز التجارية المشاركة في عروض الصيف وعروض العودة للمدارس.

تشكيلات متنوعة

وتقدم المكتبات ومتاجر القرطاسية المشاركة في ((عروض العودة للمدارس)) بمختلف مراكز التسوق في إمارة الشارقة تشكيلات متنوعة من المنتجات واللوازم المدرسية التي تلائم كافة الفئات العمرية للطلبة، وبأسعار تنافسية، تسهم في تنشيط حركة المبيعات في قطاع القرطاسية واللوازم المدرسية، ورفع نسبة المبيعات بشكل ملحوظ، وتمنح أولياء الأمور فرصة مثالية للحصول على احتياجات أبنائهم الطلبة، وتسهم في زيادة الإقبال على المراكز والمتاجر المساهمة في عروض هذا الموسم.