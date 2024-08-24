«ويتيكس» فرصة مثالية للاستثمار في مدن المستقبل

تشهد الدورة السادسة والعشرون من المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، مشاركة مجموعة من الشركات المتخصصة في المباني الخضراء والمدن المستدامة والمجتمعات السكنية الذكية المحايدة للكربون، التي تجمع بين الرفاهية والاستدامة وتستخدم الحلول التقنية الحديثة لرفع كفاءتها والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتجنب استنزاف الموارد إلى جانب استقطاب كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية وإزالة الكربون والاقتصاد الدائري وغيرها من القطاعات الحيوية، وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي ((ويتيكس)) 2024 في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشكل معرض ((ويتيكس)) فرصة مثالية للشركات الراغبة في الاستثمار في مدن المستقبل. وتستعرض شركة ((داماك العقارية)) ومجموعة دانوب أحدث منتجاتها وحلولها وتقنياتها التي تغطي كامل عناصر المدن المستدامة، مثل الطاقة النظيفة والمتجددة وإعادة التدوير وإدارة أنظمة الإنارة وأجهزة تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه وإدارة النفايات وإزالة الكربون والبناء المستدام، علاوة على المعدات والأنظمة الذكية التي تعزز المرونة والقدرة على التكيف مع التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المختلفة.

((داماك العقارية)) تيتانيوم

قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية: تدرك ((داماك العقارية)) أهمية المدن المستدامة والذكية في رسم مستقبلٍ أفضل مبني على الابتكار والاستدامة. من هذا المنطلق، نحرص على المشاركة الفاعلة في معرض ويتيكس بصفتنا راعٍ رئيس من فئة التيتانيوم، مؤكدين التزامنا بدعم رؤية دبي في إنشاء مجتمعات متكاملة تتبنى أحدث التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة، وهو ما نحرص على تطبيقه في مختلف مشاريعنا العقارية، من خلال إدخال حلول الأنظمة الذكية، مثل الأنظمة الموفرة للطاقة، وحلول إدارة النفايات، ودمج مصادر الطاقة المتجددة. من خلال هذه الممارسات، نحرص على التقليل من البصمة الكربونية، ورفع مستوى رفاهية العيش للسكان.

((مجموعة دانوب)) ذهبي

من جهته، قال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: بوصفنا اسماً بارزاً في قطاع التطوير العقاري في دبي، نلتزم بدمج الاستدامة في جميع مشاريعنا. ويتوافق التزامنا بالتصميم المعماري المستدام، وكفاءة الطاقة، وترشيد المياه، واستخدام مواد البناء المستدامة، وإدارة النفايات، مع المعايير البيئية العالمية ومعايير تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ونظام دبي للمباني الخضراء (السعفات)، ونظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني. من خلال الاستفادة من التصاميم المتعلقة برفع كفاءة الطاقة، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية، والمواد المبتكرة، والتقنيات المتقدمة ومن بينها أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء عالية الكفاءة، وتقنيات المنازل الذكية، نسهم في تقليل البصمة الكربونية الإجمالية وتكاليف خدمات المؤسسات الخدماتية في القطاع السكني.

مشاركة

ويجمع معرض ((ويتيكس)) سنوياً الشركات والمؤسسات والجهات المحلية والعالمية التي تتشارك الرؤى حول أهمية الابتكار والتكنولوجيا في استشراف وصنع المستقبل المستدام، والارتقاء بجودة الحياة.

ويسهم المعرض في دعم استراتيجية الحياد الكربوني 2050 وخطة دبي الحضرية 2040، وترسيخ تنافسية دبي العالمية في مجال التنمية العمرانية المستدامة، إلى جانب تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ومنها الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، لا سيما وأن المدن تمثل مستقبل الحياة العالمية، حيث بلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في عام 2022، يعيش نصفهم في المناطق الحضرية.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليعيش 70 % من الناس في المدن بحلول عام 2050.

ومن هنا تبرز أهمية استدامة المدن وتعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات المستقبلية والتحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المختلفة.

ومن المتوقع نمو الاستثمار في المدن الذكية بشكل كبير في الفترة المقبلة في ظل التوسع المتسارع في مجموعة الحلول والمعدات الذكية التي تحتاجها الحكومات والمؤسسات من البلوك تشين إلى إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.