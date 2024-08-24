مهريبان علييفا.. شخصية نموذجية للشعب الأذربيجاني

لقد مرت السيدة الأولى، ونائبة الرئيس الأولى لأذربيجان، مهريبان علييفا، برحلة حياة رائعة وإرث لا ينضب، لقد ترك تفانيها طيلة حياتها في الخدمة العامة، والذي اتسم بصفات اللطف والرحمة والشفقة، بصمة لا تمحى على أذربيجان وشعبها.

إن الدور المثالي للسيدة علييفا كموظفة عامة وزوجة وأم يجعلها نموذجاً مثالياً تحتذي به النساء الأذربيجانيات، حيث تجسد المزيج المثالي من التميز المهني والرشاقة الشخصية.

ولدت السيدة مهريبان علييفا في باكو، وهي تنحدر من عائلة متجذرة في المساعي الفكرية والثقافية.

والدها عارف باشاييف، عالم متميز، ووالدتها عايدة إيمانجولييفا، كانت عالمة لغوية مشهورة، وقد غرس هذا التراث الغني في نفسها تقديراً عميقاً للتعليم والثقافة والخدمة العامة منذ سن مبكرة.

تعليم

تابعت السيدة علييفا تعليمها بامتياز، وتخرجت في جامعة أذربيجان الطبية، وتخصصت في طب العيون في أكاديمية سيتشينوف الطبية في موسكو، وقد أرست خلفيتها الطبية الأساس لجهودها الإنسانية اللاحقة في قطاع الرعاية الصحية.

منذ أيامها الأولى في الحياة العامة كانت مهريبان علييفا منارة للعمل الإنساني، وبصفتها رئيسة لمؤسسة حيدر علييف، قادت مبادرات لا حصر لها لتحسين حياة مواطنيها.

وقد حققت المؤسسة، التي سميت على اسم الزعيم الوطني لأذربيجان حيدر علييف، تقدماً كبيراً في مجال الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية منذ عام 2004.

ومن أبرز إنجازات السيدة علييفا تعزيز خدمات الرعاية الصحية في أذربيجان. وتحت قيادتها مولت المؤسسة بناء وتجديد المستشفيات والعيادات ومراكز التشخيص، مما يضمن إتاحة المرافق الطبية الحديثة لجميع المواطنين.

وشملت مبادراتها تقديم خدمات طبية مجانية ودعم الفئات السكانية الضعيفة، وهو ما يبرز نهجها الرحيم في معالجة التفاوتات الصحية.

مبادرات

وبالإضافة إلى ذلك فقد أولت السيدة علييفا أهمية كبيرة للتعليم، وقد قادت مبادرات لبناء وتجديد مئات المدارس في مختلف أنحاء أذربيجان، لضمان حصول الطلاب على بيئات تعليمية حديثة ومجهزة تجهيزاً جيداً. ويمتد التزامها بالتعليم إلى التعليم العالي، حيث دعمت المنح الدراسية، وبرامج البحث لرعاية الأجيال القادمة من القادة والعلماء الأذربيجانيين. تعتبر السيدة علييفا من المدافعين المتحمسين عن التراث الثقافي، حيث كرست جهودها للحفاظ على التراث الثقافي الغني لأذربيجان وتعزيزه. لقد أشرفت على ترميم المعالم التاريخية، ودعمت الفنون التقليدية، ونظمت فعاليات ثقافية دولية، تعرض التراث الفريد لأذربيجان للعالم. لم تسهم أعمالها في الحفاظ على الماضي فحسب، بل أسهمت أيضاً في تعزيز شعور الفخر الوطني والهوية.

رعاية

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن طبيعة السيدة علييفا تظهر في دفاعها عن الرعاية الاجتماعية والإدماج. لقد كانت مؤيدة قوية للمبادرات، التي تهدف إلى تحسين حياة الفئات المهمشة والمحرومة.

وتحت قيادتها أطلقت مؤسسة حيدر علييف العديد من البرامج الاجتماعية، التي تستهدف الأيتام وذوي الإعاقة والنازحين داخلياً، توفر هذه البرامج خدمات أساسية، بما في ذلك الإسكان والتدريب المهني والدعم المالي، مما يساعد الأفراد على إعادة بناء حياتهم والاندماج في المجتمع. ويمتد عطفها إلى المساواة بين الجنسين أيضاً. كانت السيدة علييفا مدافعة صريحة عن حقوق المرأة وتمكينها في أذربيجان، ومن خلال مبادرات مختلفة عملت على ضمان حصول النساء على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. وقد أسهمت جهودها في تعزيز المساواة بين الجنسين في البلاد، وتعزيز مجتمع أكثر شمولاً ومساواة.

مساهمة

بالإضافة إلى دورها كسيدة أولى تشغل مهريبان علييفا منصب النائب الأول لرئيس أذربيجان منذ عام 2017، وهو المنصب الذي يؤكد مساهماتها الكبيرة في حوكمة الأمة، وتتميز أفعالها بالتركيز على العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الخدمات العامة. وقد لعبت دوراً فعالاً في صياغة السياسات، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لجميع الأذربيجانيين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً من السكان.

إن صفات مهريبان علييفا من اللطف والرحمة والشفقة، إلى جانب إنجازاتها الرائعة، تجعلها نموذجاً مثالياً تحتذي به النساء الأذربيجانيات، إن رحلتها من طبيبة متفانية إلى شخصية عامة بارزة تسلط الضوء على قوة المثابرة والتعاطف والقيادة. لقد أظهرت أن المرأة قادرة على التفوق في مجالات متنوعة مع الحفاظ على التزامها بالرفاهية المجتمعية والقضايا الإنسانية.

تمكين

لقد أثبتت السيدة علييفا طوال فترة ولايتها أن القوة الحقيقية تكمن في القدرة على رفع وتمكين الآخرين. لقد ألهمت عدداً لا يحصى من النساء في أذربيجان لتحقيق أحلامهن، والمشاركة في خدمة المجتمع، والدفاع عن حقوق المحرومين. إن إرثها هو تذكير قوي بأن المرأة لها دور حاسم في تنمية المجتمع وتقدمه.

وإلى جانب جهودها العامة تعرف مهربان علييفا أيضاً بأنها شخصية عائلية مخلصة، وقد اتسم زواجها من الرئيس إلهام علييف بالاحترام المتبادل والدعم، والالتزام المشترك بتحسين أذربيجان.

تربية

وبصفتها أماً قامت بتربية وتوجيه أطفالها، وغرس قيم الرحمة والنزاهة والتفاني فيهم من أجل وطنهم الأم. وتعمل قدرتها على الموازنة بين دورها العام المتطلب ومسؤولياتها الأسرية كإلهام للنساء اللواتي يسعين إلى تحقيق توازن متناغم بين حياتهن المهنية والشخصية.

إن تفاني مهريبان علييفا طيلة حياتها في خدمة بلدها باللطف والرحمة والعطف يشكل شهادة على شخصيتها. إن عملها لم يعمل على تحسين حياة عدد لا يحصى من الأفراد فحسب بل ألهم أيضاً آخرين للمساهمة في تحسين المجتمع، وتعزيز ثقافة التعاطف والتضامن.

التزام

في عالم يتسم غالباً بالانقسام والصراع فإن التزام مهريبان علييفا الثابت بالقضايا الإنسانية يشكل تذكيراً قوياً بالتأثير العميق، الذي يمكن أن تحدثه اللطف والرحمة على الأمة، ولا شك في أن إرثها من الخدمة والإحسان سيستمر في إلهام الأجيال القادمة للسعي من أجل عالم أكثر عدلاً ورحمة. وبالنسبة للنساء الأذربيجانيات على وجه الخصوص فهي تمثل مثالاً ساطعاً لما يمكن تحقيقه من خلال التفاني والتعاطف والالتزام الدؤوب بالصالح العام، وبصفتها زوجة وأم محبة، فهي تجسد جوهر التفاني الأسري والقوة التحويلية للرحمة.