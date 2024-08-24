هطول أمطار الخير على مناطق مختلفة بالدولة

شهدت مناطق مختلفة في الدولة، ظهر أمس، هطول أمطار مختلفة الشدة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، غطت كلاً من الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة ومدينة العين وليوا.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن منطقة مسافي في إمارة رأس الخيمة، شهدت في تمام الساعة 2 و25 دقيقة، بداية هطول أمطار الخير، والتي كانت خفيفة، ليشهد طريق خورفكان بعد مرور 10 دقائق امتداد الحالة المطرية، حيث سجل الطريق هطول أمطار خفيفة، تحولت في تمام الساعة 3 و13 دقيقة إلى متوسطة في ذات الطريق باتجاه السيجي.

وبين المركز بأن محطات رصد الأمطار التابعة له، رصدت في تمام الساعة 3 ودقيقتين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة اصفني في إمارة رأس الخيمة، في الوقت الذي كانت فيه الأمطار متوسطة إلى غزيرة على سوق الجمعة بإمارة الفجيرة، وذلك في تمام الساعة 3 و22 دقيقة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 53:61، والثاني عند الساعة 05:26، والجزر الأول عند الساعة 10:19، والثاني عند الساعة 23:18.أما بحر عمان فسيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:06، والثاني عند الساعة 02:56، والجزر الأول عند الساعة 20:13، والثاني عند الساعة 08:14.