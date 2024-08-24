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رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي يشيد بجهود ومبادرات المجلس العالمي للتسامح والسلام

8/24/2024 7:13:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد رودريغو باجيكو، رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي بجهود ومبادرات المجلس العالمي للتسامح والسلام في تعزيز السلام والتسامح.

جاء ذلك خلال استقباله أمس وفد المجلس برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في مكتبه بمقر مجلس الشيوخ بالعاصمة برازيليا.

وقال رودريغو باجيكو إن العالم بحاجه إلى منصة مثل البرلمان الدولي للتسامح والسلام من شأنها تعزيز هذا الهدف الإنساني السامي، مؤكداً دعمه لتوجهات المجلس وتطلعه للعمل المشترك بين البرلمان البرازيلي والبرلمان الدولي للتسامح والسلام.

وشكر أحمد الجروان، رودريغو باجيكو على حسن الاستقبال والضيافة التي حظي بها المجلس في البرازيل، والدعم الكبير لتوجهات المجلس، مؤكداً أهمية العمل والتعاون لما فيه مصلحة وخير التسامح والسلام في العالم.

في سياق متصل، زار وفد المجلس، البرلمان البرازيلي بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات السلام والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وعقد جلسة مع عدد من المسؤولين والبرلمانيين البرازيليين. وجرى التباحث حول سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، كما تطرق الحوار إلى القضايا الحيوية التي تشكل أهمية كبيرة في ظل التحديات الراهنة، كما ناقش الوفد أهمية تعزيز جهود السلام العادل والشامل في المنطقة.

وشهدت الجلسة حضوراً بارزاً من ممثلين عن مختلف الدول والهيئات، حيث ألقى البرلمانيون المشاركون كلمات أكدوا فيها على أهمية السلام والتسامح وضرورة تعزيز التعاون بين المجلس والدول المشاركة لتحقيق الأهداف المشتركة، وأشادوا بالتنظيم المميز للجلسة والضيافة البرازيلية الكريمة.

كما عقد وفد المجلس مؤتمراً صحفياً أكد فيه الجروان الدور المحوري الذي تلعبه البرازيل في دعم قضايا التسامح والسلام على الساحة الدولية.

وأشاد بالدعم البرازيلي المتواصل لجهود نشر قيم التعايش والاحترام المتبادل بين الشعوب، مشيراً إلى أن البرازيل تمثل نموذجاً عالمياً في تعزيز الحوار الثقافي.

وأكد الجروان أهمية استمرار التعاون بين المجلس العالمي للتسامح والسلام والبرلمان البرازيلي، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه الزيارة نقطة انطلاق لمزيد من المبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وزار وفد المجلس الجمعية الوطنية لعمداء المؤسسات الاتحادية للتعليم العالي في البرازيل، وعقد الجانبان ندوة استعرض الجروان فيها دور المجلس، وتطرق إلى أهمية التعليم كونه الطريق الأقرب للوصول لتعزيز التسامح.

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