شرطة دبي تكثف جهودها الميدانية في حملة «يوم بلا حوادث»

تكثف شرطة دبي جهودها الميدانية غداً ضمن حملة ((يوم بلا حوادث))، وتحت شعار ((التزام أكثر... أمان أكثر))، الهادفة ليكون أول يوم في العام الدراسي الجديد يوماً بلا حوادث مرورية، وتمنح الملتزمين شهادة معتمدة وخصم 4 نقاط مرورية.

وتُعد هذه الحملة الأولى من نوعها، بهدف تقويم سلوك السائقين وتعزيز حس المسؤولية والشراكة المجتمعية بالالتزام والحرص على اتباع القوانين المرورية، لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتسجيل صفر حوادث مرورية أول يوم في العام الدراسي.

مبادرات

وأكد العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، أن حملة ((يوم بلا حوادث))، تجسد استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، كما تأتي ضمن استراتيجية شرطة دبي حول المدينة الآمنة وجعل طرق دبي أكثر أماناً، من خلال حملات ومبادرات مرورية توعوية، تهدف للوصول إلى أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، وتحث السائقين على اتباع التعليمات وإرشادات السلامة.

وأضاف ((نستهدف من خلال حملة يوم بلا حوادث زيادة الوعي المروري لدى الجمهور، وتحفيزهم على الالتزام بالتعليمات المرورية مع أول يوم في العام الدراسي، من خلال توقيعهم على التعهد الخاص بالمبادرة شريطة عدم ارتكاب مخالفة أو حادث مروري في أول يوم دراسي، ويتم منحهم شهادة مرورية بالالتزام، وفرصة الحصول على خصم 4 نقاط مرورية، ويمكنهم التسجيل والمشاركة عبر الرابط في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية)).

4 رسائل

وأوضح أن الحملة تركز على 4 رسائل مهمة في مضمونها، تتمثل في ربط حزام الأمان، وإفساح الطريق للمشاة، وعدم الانشغال بغير الطريق، وعدم الانحراف المفاجئ، مؤكداً أن شرطة دبي تحرص على تنفيذ حملات مرورية على مدار العام، تستهدف من خلالها قائدي المركبات بأنواعها، ومستخدمي الطريق، وتكثف هذه الحملات مع بداية انطلاق العام الدراسي، نظراً لزيادة الازدحام المروري، وارتفاع كثافة الحركة على الطرق.

ودعا السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بتطبيق قانون السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة وخاصة في المناطق المحيطة بالمدارس، وعدم الانشغال بغير الطريق مثل استخدام الهاتف المتحرك، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وإعطاء المشاة الأولوية عند عبور الطريق، وإعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ وغيرها من الاشتراطات المرورية الأخرى.