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«حمدان بن راشد التربوية» تعرّف طلبة الدفعة السادسة ببرنامج ماجستير التربية الابتكارية

8/24/2024 7:13:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية اللقاء التعريفي لطلاب الدفعة السادسة من برنامج ماجستير التربية الابتكارية، بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة في مقر المؤسسة.

وأكد الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية دور البرنامج في تعزيز الابتكار وجودة التعليم، وأضاف أن الدفعات السابقة تمكنت من تحقيق أهدافها المهنية في المجال التربوي ونحن ملتزمون بتمكين الطلاب من توسيع معارفهم وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم، مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتطويرها.

كما أثنى الدكتور السويدي على التعاون المثمر مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بدورها الفعال في دعم المبادرات الأكاديمية، وتمنى للطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية والمهنية. من جانبه أشار الدكتور أحمد الكعبي، الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة الإمارات إلى أهداف البرنامج ومجالاته المختلفة وخطته الدراسية. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الأداء التعليمي والتميز في هذا المجال.

ويتضمن الماجستير مجالين رئيسين: الابتكار في التدريس ويركز على تطوير مهارات المعلمين، والابتكار في القيادة المدرسية ويهدف إلى إعداد مديري المدارس المتميزين. وتستمر الدراسة لمدة 18 شهراً، على أن تعقد الدروس أيام العطلة الأسبوعية في مقر المؤسسة.

ويعتبر برنامج ماجستير التربية الابتكارية من البرامج الرائدة في تطوير المهارات التعليمية والقيادية، حيث يهدف إلى إحداث تغيير نوعي في النظام التعليمي من خلال تمكين المعلمين والقيادات المدرسية من استخدام الأساليب المبتكرة في التدريس والإدارة.

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