Monday, 26 August 2024 02:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قراءة فنية

8/24/2024 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) العدد‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الفنيين‭ ‬الذين‭ ‬استطلعنا‭ ‬رأيهم‭ ‬‮«‬على‭ ‬الماشي‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬نتيجة‭ ‬مباراة‭ ‬منتخب‭ ‬شباب‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العين‭ ‬الإماراتية،‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬العدد‭ ‬القليل‭ ‬قد‭ ‬رجح‭ ‬منتخبنا‭ ‬للفوز‭ ‬بالمباراة‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بالانسجام‭ ‬والتجانس‭ ‬والروح‭ ‬والمهارة‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬منتخبنا‭ ‬بحسب‭ ‬كلام‭ ‬المستطلعين‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬المنافس‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬عناصره‭ ‬تتميز‭ ‬بطول‭ ‬القامة‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬مشاهدتنا‭ ‬لمنتخب‭ ‬الإمارات،‭ ‬كانت‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬والجانب‭ ‬الدفاعي‭ ‬مشكلتين‭ ‬تلازمه‭ ‬في‭ ‬المباريات،‭ ‬وقد‭ ‬كشفت‭ ‬المباراة‭ ‬للقاصي‭ ‬قبل‭ ‬الداني‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬المعاكس‭ ‬لصانع‭ ‬اللعب‭ ‬ضارب‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬‮«‬ديسني‭ ‬لومبوتو‮»‬‭ ‬195سم،‭ ‬كان‭ ‬كلمة‭ ‬السر‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي،‭ ‬وانتظرنا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬يلجأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المنافس‭ ‬بالإرسال‭ ‬بشقيه‭ ‬التكتيكي‭ ‬القصير‭ ‬أو‭ ‬البعيد‭ ‬أو‭ ‬القافز،‭ ‬وأن‭ ‬يوجه‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬1‭ ‬بالذات‭ ‬لإرباك‭ ‬الرواق‭ ‬الذي‭ ‬يتسلل‭ ‬منه‭ ‬ديسني‭ ‬وتصعيب‭ ‬مهمة‭ ‬المعد،‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬شاهدنا‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬يوجهون‭ ‬الإرسال‭ ‬إما‭ ‬الى‭ ‬لاعبي‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬وإما‭ ‬الى‭ ‬الليبرو،‭ ‬وظل‭ ‬ديسني‭ ‬يلعب‭ ‬مرتاحا‭ ‬وكما‭ ‬يشتهي‭.‬

واللافت‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬غياب‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬لمنتخبنا،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬الثنائي‭ ‬حسين‭ ‬عيسى‭ ‬وعباس‭ ‬إحسان‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬كانا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬ولم‭ ‬نستثمر‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬الأسلحة‭ ‬المعطلة،‭ ‬وكانت‭ ‬ألعابنا‭ ‬مكشوفة‭ ‬وعالية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسهيل‭ ‬مأمورية‭ ‬الإماراتيين،‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬لاعبينا‭ ‬استثمار‭ ‬مهارة‭ ‬الإسقاط‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬تغطية‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي،‭ ‬ويبقى‭ ‬السؤال‭: ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬يدفع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بصانع‭ ‬الألعاب‭ ‬البديل‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬رضي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬حسين‭ ‬إسماعيل؟‭ ‬وكنا‭ ‬نرى‭ ‬ذلك‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬وتكون‭ ‬مشاركة‭ ‬البديل‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تغيير‭ ‬أسلوب‭ ‬اللعب،‭ ‬وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬تكتيكيا‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭.‬

وقلنا‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬إنها‭ ‬محك‭ ‬للمنتخب،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الكويتي‭ ‬متقلب‭ ‬الأداء‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشوط‭ ‬الواحد،‭ ‬وبشكل‭ ‬عام‭ ‬منتخبنا‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأكثر‭ ‬تواضعا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تأهل‭ ‬منها‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬وهي‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬ولبنان،‭ ‬ومنتخبان‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وهما‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬وشكلت‭ ‬مباراة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬المحك‭ ‬الأول‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬عجز‭ ‬منتخبنا‭ ‬عن‭ ‬فك‭ ‬شفرته‭.‬

MENAFN24082024000055011008ID1108597025

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث