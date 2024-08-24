قراءة فنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬خلال‭ ‬مشاهدتنا‭ ‬لمنتخب‭ ‬الإمارات،‭ ‬كانت‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬والجانب‭ ‬الدفاعي‭ ‬مشكلتين‭ ‬تلازمه‭ ‬في‭ ‬المباريات،‭ ‬وقد‭ ‬كشفت‭ ‬المباراة‭ ‬للقاصي‭ ‬قبل‭ ‬الداني‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬المعاكس‭ ‬لصانع‭ ‬اللعب‭ ‬ضارب‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬‮«‬ديسني‭ ‬لومبوتو‮»‬‭ ‬195سم،‭ ‬كان‭ ‬كلمة‭ ‬السر‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي،‭ ‬وانتظرنا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬يلجأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المنافس‭ ‬بالإرسال‭ ‬بشقيه‭ ‬التكتيكي‭ ‬القصير‭ ‬أو‭ ‬البعيد‭ ‬أو‭ ‬القافز،‭ ‬وأن‭ ‬يوجه‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬1‭ ‬بالذات‭ ‬لإرباك‭ ‬الرواق‭ ‬الذي‭ ‬يتسلل‭ ‬منه‭ ‬ديسني‭ ‬وتصعيب‭ ‬مهمة‭ ‬المعد،‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬شاهدنا‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬يوجهون‭ ‬الإرسال‭ ‬إما‭ ‬الى‭ ‬لاعبي‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬وإما‭ ‬الى‭ ‬الليبرو،‭ ‬وظل‭ ‬ديسني‭ ‬يلعب‭ ‬مرتاحا‭ ‬وكما‭ ‬يشتهي‭.‬

واللافت‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬غياب‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬لمنتخبنا،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬الثنائي‭ ‬حسين‭ ‬عيسى‭ ‬وعباس‭ ‬إحسان‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬كانا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬ولم‭ ‬نستثمر‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬الأسلحة‭ ‬المعطلة،‭ ‬وكانت‭ ‬ألعابنا‭ ‬مكشوفة‭ ‬وعالية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسهيل‭ ‬مأمورية‭ ‬الإماراتيين،‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬لاعبينا‭ ‬استثمار‭ ‬مهارة‭ ‬الإسقاط‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬تغطية‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي،‭ ‬ويبقى‭ ‬السؤال‭: ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬يدفع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بصانع‭ ‬الألعاب‭ ‬البديل‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬رضي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬حسين‭ ‬إسماعيل؟‭ ‬وكنا‭ ‬نرى‭ ‬ذلك‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬وتكون‭ ‬مشاركة‭ ‬البديل‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تغيير‭ ‬أسلوب‭ ‬اللعب،‭ ‬وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬تكتيكيا‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭.‬

وقلنا‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬إنها‭ ‬محك‭ ‬للمنتخب،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الكويتي‭ ‬متقلب‭ ‬الأداء‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشوط‭ ‬الواحد،‭ ‬وبشكل‭ ‬عام‭ ‬منتخبنا‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأكثر‭ ‬تواضعا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تأهل‭ ‬منها‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬وهي‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬ولبنان،‭ ‬ومنتخبان‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وهما‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬وشكلت‭ ‬مباراة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬المحك‭ ‬الأول‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬عجز‭ ‬منتخبنا‭ ‬عن‭ ‬فك‭ ‬شفرته‭.‬