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الشكر واجب

8/24/2024 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) * يقول‭ ‬حاكم‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭: ‬‮«‬القائد‭ ‬الإنسان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قدماه‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.. ‬يعيش‭ ‬مع‭ ‬البشر‭.. ‬يكابد‭ ‬أحوالهم‭.. ‬ويعايش‭ ‬حياتهم‭.. ‬ويعرف‭ ‬أدق‭ ‬تفاصيل‭ ‬معاناتهم‭.. ‬حتى‭ ‬يستطيع‭ ‬تغيير‭ ‬حياتهم‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل‮»‬‭!‬

يحتفل‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للعمل‭ ‬الإنساني‭ ‬وهو‭ ‬يوم‭ ‬مخصص‭ ‬للاعتراف‭ ‬بمجهودات‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬نود‭ ‬هنا‭ ‬التوجه‭ ‬برسالة‭ ‬شكر‭ ‬وامتنان‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬إنجازاته‭ ‬الإنسانية‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬قيادة‭ ‬الحكم،‭ ‬وعلى‭ ‬تلك‭ ‬اللفتات‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬يبادر‭ ‬بها‭ ‬لمساعدة‭ ‬الآخرين،‭ ‬وعلى‭ ‬استجابته‭ ‬الكريمة‭ ‬لأي‭ ‬مناشدات‭ ‬تندرج‭ ‬تحت‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬والتي‭ ‬إن‭ ‬دلت‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬فإنما‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬كبير‭ ‬ورحيم‭ ‬يحمل‭ ‬أجمل‭ ‬مشاعر‭ ‬الإنسانية‭ ‬والعطاء،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬والخيري‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬

إن‭ ‬الرحمة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البشر،‭ ‬وتوحد‭ ‬القلوب،‭ ‬وجبر‭ ‬خواطر‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬أعظم‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬فشكرا‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬على‭ ‬إنسانيتك‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يرتقي‭ ‬بدونها‭ ‬أي‭ ‬شعب‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض،‭ ‬وعلى‭ ‬تكريس‭ ‬مبدأ‭ ‬إنكار‭ ‬الذات‭ ‬والتسامح‭ ‬عند‭ ‬المقدرة‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬أصبحنا‭ ‬فيه‭ ‬أمام‭ ‬إنسان‭ ‬أقل‭ ‬رحمة‭ ‬وعطفا‭.‬

* أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬قد‭ ‬أولى‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬جل‭ ‬اهتمامه‭ ‬ورعايته‭ ‬السامية‭ ‬لهم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تهيئة‭ ‬الطريق‭ ‬أمامهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬صناع‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬وخططا‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬واضحة‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬لحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬وإدراج‭ ‬هذا‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬للسنوات‭ ‬المقبلة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬سموه‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشباب‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬‮«‬مسارات‭ ‬الشباب‭ ‬الرقمية‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬ثمة‭ ‬استثمار‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬مساعدة‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم،‭ ‬والاستماع‭ ‬لهم،‭ ‬والإنصات‭ ‬لأفكارهم،‭ ‬وتمكينهم،‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الإبداعية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بوطنهم‭.‬

بالفعل‭ ‬الخير‭ ‬كله‭ ‬في‭ ‬الشباب،‭ ‬فمصير‭ ‬أي‭ ‬أمة‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬شبابها،‭ ‬فهم‭ ‬الثروة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لها،‭ ‬وسيفها،‭ ‬والسياج‭ ‬الذي‭ ‬يحميها،‭ ‬هم‭ ‬الفرصة‭ ‬السانحة‭ ‬لها‭ ‬للنمو‭ ‬والتحضر،‭ ‬وبوابتها‭ ‬نحو‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬والسير‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭. ‬

يقول‭ ‬الرسول‭ ‬عليه‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬أوصيكم‭ ‬بالشباب‭ ‬خيرا‭.. ‬فإنهم‭ ‬أرق‭ ‬أفئدة‭.. ‬إن‭ ‬الله‭ ‬بعثني‭ ‬بشيرا‭ ‬ونذيرا‭ ‬فحالفني‭ ‬الشباب‭.. ‬وخالفني‭ ‬الشيوخ‮»‬‭!‬

فشكرا‭ ‬لقيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬وصية‭ ‬رسولنا‭ ‬الكريم‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭.‬

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