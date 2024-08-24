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الإمام الأكبر و((الجدار الواقي))

8/24/2024 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬الشريف‭ ‬الدكتور‭ ‬احمد‭ ‬الطيب‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬بالمخططات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭. ‬والمتابع‭ ‬لخطابات‭ ‬وأحاديث‭ ‬الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬يلاحظ‭ ‬أنه‭ ‬يعطي‭ ‬أولوية‭ ‬كبرى‭ ‬للمخططات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬هويتنا‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬تتهددها،‭ ‬وينبه‭ ‬إلى‭ ‬سبل‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬المخططات‭ ‬والأخطار‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬هويتنا‭.‬

أقول‭ ‬هذا‭ ‬بمناسبة‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬أثناء‭ ‬استقباله‭ ‬لوزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬المصري‭.‬

الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬أثار‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬قضية‭ ‬دور‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأخطار‭ ‬الجسيمة‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬هويتنا‭ ‬وفي‭ ‬حمايتها‭. ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬يستحق‭ ‬التوقف‭ ‬عنده‭ ‬والتنويه‭ ‬به‭.‬

في‭ ‬حديثه‭ ‬اعتبر‭ ‬الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬هو‭: ‬‮«‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأعمدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية‭ ‬لدى‭ ‬النشء‭ ‬والشباب‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬دور‭ ‬التعليم‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬الجدار‭ ‬الواقي‭ ‬لتحصين‭ ‬أبنائنا‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬والغزو‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬تشويه‭ ‬منظومة‭ ‬القيم‭ ‬والأخلاق،‭ ‬وتطبيع‭ ‬الأمراض‭ ‬المجتمعية‭ ‬الخبيثة‭ ‬والسلوكيات‭ ‬التي‭ ‬تتنافى‭ ‬مع‭ ‬الفطرة‭ ‬الإنسانيَّة‭ ‬السليمة؛‭ ‬كالشذوذ‭ ‬الجنسي‭ ‬والعلاقات‭ ‬الجنسية‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬منظومة‭ ‬الزواج‮»‬‭.‬

الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬لم‭ ‬يكتف‭ ‬بهذا‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬الأخطار‭ ‬التي‭ ‬تتهدد‭ ‬هويتنا،‭ ‬والتنبيه‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬للتعليم،‭ ‬وإنما‭ ‬قدم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الأساسية‭ ‬المطلوبة‭ ‬كي‭ ‬يقوم‭ ‬التعليم‭ ‬بدوره‭ ‬المفترض‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو،‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

1‭ ‬ ‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬العربي‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذا‭ ‬خصوصية‭ ‬وشخصية‭ ‬مستقلة،‭ ‬وأن‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬الأمة‭ ‬وعلى‭ ‬قدر‭ ‬توقعاتها‭ ‬لخلق‭ ‬كوادر‭ ‬شبابية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬راية‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

2‭ ‬ ‭ ‬أن‭ ‬نتنبه‭ ‬إلى‭ ‬خطورة‭ ‬الانسياق‭ ‬خلف‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بـ«الأنظمة‭ ‬والأساليب‭ ‬التعليمية‭ ‬الحديثة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أهدافا‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭ ‬لإقصاء‭ ‬هويتنا‭ ‬العربية‭ ‬والدينية،‭ ‬وضرورة‭ ‬التنبه‭ ‬لمخططات‭ ‬اختطاف‭ ‬التعليم‭ ‬العربي‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬أجندات‭ ‬الغزو‭ ‬الثقافي‭.‬

3-‭ ‬ضرورة‭ ‬استعادة‭ ‬المدرسة‭ ‬لدورها‭ ‬المرموق‭ ‬ورونقها‭ ‬المعهود،‭ ‬وألَّا‭ ‬يكون‭ ‬التعليم‭ ‬عبئا‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الأسر،‭ ‬وأن‭ ‬تتضمن‭ ‬المناهج‭ ‬التعليمية‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬بناء‭ ‬وتخريج‭ ‬شباب‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التمسك‭ ‬بقيم‭ ‬الدين‭ ‬والأخلاق‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬الى‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬النيل‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العلم‭ ‬والمعلم،‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬بعض‭ ‬الأعمال‭ ‬الدرامية‭ ‬مثلا،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لاحترام‭ ‬المعلم‭ ‬وتقديره‭ ‬وتقديمه‭ ‬للطلاب‭ ‬والمجتمع‭ ‬بوصفه‭ ‬قدوة‭ ‬وأنموذجًا،‭ ‬وتشجيعه‭ ‬على‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء،‭ ‬والوقوف‭ ‬أمام‭ ‬محاولات‭ ‬التجرؤ‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬الاستهزاء‭ ‬بدوره‭.‬

4-‭ ‬أنه‭ ‬لهذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬العربية‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬مستدام‭ ‬يهتم‭ ‬بخلق‭ ‬قدوات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إلهام‭ ‬الشباب‭ ‬والتأثير‭ ‬فيهم‭ ‬إيجابيًّا‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬أتذكر‭ ‬وقت‭ ‬أن‭ ‬كنت‭ ‬طالبًا،‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬إمام‭ ‬وأساتذة،‭ ‬وكانت‭ ‬أقصى‭ ‬أمانينا‭ ‬أن‭ ‬نصبح‭ ‬مثلهم‭ ‬لما‭ ‬وجدناه‭ ‬فيهم‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬واحترام‭ ‬وحب‭ ‬وتواضع‭ ‬وإخلاص،‭ ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬نحفظ‭ ‬ونتذكَّر‭ ‬ما‭ ‬درَّسوه‭ ‬لنا‭ ‬وستظل‭ ‬هذه‭ ‬الذكريات‭ ‬محفورة‭ ‬في‭ ‬ذاكرتنا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬نرى،‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬أجندة‭ ‬وخريطة‭ ‬طريق‭ ‬للمسئولين‭ ‬عن‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬التعليم‭ ‬بدوره‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬هويتنا،‭ ‬وفي‭ ‬تربية‭ ‬جيل‭ ‬عربي‭ ‬جديد‭ ‬واع‭ ‬معتز‭ ‬بهويته‭ ‬وبأمته‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ثوابتنا‭ ‬وهويتنا‭ ‬وقضايانا‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وحديث‭ ‬الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬هو‭ ‬تنبيه‭ ‬للحكومات‭ ‬العربية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬لإعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للحفظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬ومواجهة‭ ‬الأخطار‭ ‬التي‭ ‬تتهددها،‭ ‬والغزو‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬نتعرض‭ ‬له‭.‬

القضية‭ ‬التي‭ ‬يثيرها‭ ‬الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬نتعرض‭ ‬لها‭ ‬اليوم‭.. ‬قضية‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬ووعي‭ ‬وإدراك‭ ‬الأجيال‭ ‬العربية‭ ‬الجديدة‭. ‬هي‭ ‬قضية‭ ‬حاسمة‭ ‬لمستقبلنا‭ ‬العربي‭ ‬كله‭.‬

ومع‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبرى‭ ‬للتعليم‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬بـ«الجدار‭ ‬الواقي‮»‬،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الظلم‭ ‬أن‭ ‬نحمل‭ ‬التعليم‭ ‬والقائمين‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬العربية‭ ‬المسئولية‭ ‬وحدهم‭. ‬القضية‭ ‬أكبر‭ ‬وأبعد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬بكثير‭.‬

للحديث‭ ‬بقية‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

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