Monday, 26 August 2024 02:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دراسة: متابعة مقاطع الفيديو القصيرة تجعلنا أكثر مللا

8/24/2024 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هل‭ ‬تشعر‭ ‬بالملل‭ ‬كثيرًا؟‭ ‬هل‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الإلهام‭ ‬لمتابعة‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تهمك؟‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬التمرير‭ ‬المستمر‭ ‬عبر‭ ‬فيديوهات‭ ‬المنصات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المختلفة‭ ‬هو‭ ‬السبب،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬مثير‭ ‬للاهتمام‭ ‬لمشاهدته‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬التصفح‭ ‬والتمرير‭ ‬المستمر‭ ‬عبر‭ ‬المنصات‭ ‬هو‭ ‬مسألة‭ ‬صدفة‭. ‬وتقول‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التقدم‭ ‬السريع‭ ‬نحو‭ ‬الملل‭: ‬كيف‭ ‬يجعل‭ ‬سلوك‭ ‬التبديل‭ ‬على‭ ‬الوسائط‭ ‬الرقمية‭ ‬الناس‭ ‬أكثر‭ ‬مللًا‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬القفز‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬والخلف‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬المستخدمين‭ ‬أقل‭ ‬رضا‭ ‬وأكثر‭ ‬مللًا‭. ‬وتكشف‭ ‬الدراسة‭ ‬العلاقة‭ ‬المتناقضة‭ ‬بين‭ ‬الملل‭ ‬واستهلاك‭ ‬الوسائط‭ ‬الرقمية‭. ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬التبديل‭ ‬والتمرير‭ ‬المتكرر‭ ‬بين‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬مثل‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬وإنستغرام‭ ‬ويوتيوب‭ ‬شورتس‭ ‬بهدف‭ ‬مكافحة‭ ‬الملل‭ ‬إلى‭ ‬تفاقمه؟‭ ‬والسبب‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬يستمر‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬التبديل‭ ‬بين‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬يصبحون‭ ‬أقل‭ ‬تفاعلًا‭ ‬ويبحثون‭ ‬عن‭ ‬شيء‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للاهتمام‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مشاعر‭ ‬الملل‭. ‬ومن‭ ‬الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬دراسات‭ ‬مماثلة‭ ‬سابقة‭ ‬أظهرت‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬تخفيف‭ ‬الملل‭ ‬هو‭ ‬دافع‭ ‬للناس‭ ‬لاستخدام‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭. ‬لكن‭ ‬استخدام‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬يجعل‭ ‬هذه‭ ‬المشاعر‭ ‬أسوأ‭.‬

MENAFN24082024000055011008ID1108597021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث