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((قيلولة الطاقة)).. الخيار المثالي لاستعادة النشاط

8/24/2024 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مع‭ ‬تقدم‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬يواجه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬انخفاضًا‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬بعد‭ ‬الظهيرة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُعالج‭ ‬عادةً‭ ‬بتناول‭ ‬الكافيين‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يرى‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬قيلولة‭ ‬قصيرة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬خيارًا‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭. ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬اكتشفت‭ ‬كندرا‭ ‬كينغ،‭ ‬كاتبة‭ ‬من‭ ‬فيلادلفيا،‭ ‬فوائد‭ ‬القيلولة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬المنزل،‭ ‬وتبنت‭ ‬كينغ‭ ‬روتين‭ ‬قيلولة‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬توصيات‭ ‬خبراء‭ ‬النوم،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬إبداعها‭ ‬ونشاطها‭. ‬والقيلولة‭ ‬القصيرة،‭ ‬المعروفة‭ ‬بـ«قيلولات‭ ‬الطاقة‮»‬،‭ ‬تستمر‭ ‬عادةً‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و30‭ ‬دقيقة،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬للدماغ‭ ‬بالراحة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬النوم‭ ‬العميقة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬الشعور‭ ‬بالدوار‭ ‬عند‭ ‬الاستيقاظ‭. ‬ويشير‭ ‬جيمس‭ ‬ماس‭ ‬أستاذ‭ ‬سابق‭ ‬بجامعة‭ ‬كورنيل‭ ‬وأحد‭ ‬رواد‭ ‬دراسة‭ ‬النوم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القيلولات‭ ‬تعتبر‭ ‬‮«‬طريقة‭ ‬سهلة‭ ‬ومفيدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬اليقظة،‭ ‬والتركيز،‭ ‬والإنتاجية،‭ ‬والإبداع،‭ ‬والمزاج‭ ‬بسرعة‮»‬‭. ‬والتأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬للقيلولة‭ ‬مرتبط‭ ‬بالإيقاع‭ ‬الطبيعي‭ ‬للجسم،‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬النعاس‭ ‬بعد‭ ‬الظهيرة،‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬والرابعة‭ ‬مساءً‭. ‬وتؤكد‭ ‬سارة‭ ‬ميدنيك،‭ ‬باحثة‭ ‬في‭ ‬النوم‭ ‬بجامعة‭ ‬كاليفورنيا‭-‬إيرفين‭ ‬ومؤلفة‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬خذ‭ ‬قيلولة‭! ‬غيّر‭ ‬حياتك‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬القيلولة‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬من‭ ‬الكافيين‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬العقلي‭. ‬وتنصح‭ ‬بأخذ‭ ‬قيلولة‭ ‬قصيرة‭ ‬تتراوح‭ ‬مدتها‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و20‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬هادئة‭ ‬ومظلمة‭ ‬وباردة‭. ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬الشخص‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬العميق،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬القيلولة‭ ‬تظل‭ ‬مفيدة‭.‬

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