فريق بحثي أردني يحل لغزا رياضيا عالقا منذ عام 1949

فريق بحثي أردني يحل لغزا رياضيا عالقا منذ عام 1949
التاريخ
8/24/2024 7:11:31 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تمكن فريق بحثي أردني في الرياضيات من حل مشكلة رياضية عالقة منذ عام 1949، بعدما تمكنوا من برهنة نظرية تحل المشكلة بـ3 صفحات. وبحسب قناة «الرؤيا»، تمكن الفريق من حل المسألة الرياضية بعد جهد بدأ منذ عام 2021، وسبقته جهود لأعضاء من الفريق بدأت منذ عام 2015. ونشر البحث محكّما في واحدة من أشهر مجلات الأبحاث العلمية وأرفعها تصنيفا في علوم الرياضيات. وتتميز المشكلة بأنها من المشاكل الرياضية الأكثر شهرة في علم الرياضيات، المعروفة لدى علماء الرياضيات بـ«
The
Invariant
Subspace
Problem
for
Separable
Hilbert
Spaces ». وقال أحد أعضاء الفريق البحثي الدكتور مأمون أبو حماد إن الفريق الأردني تميز بحل المشكلة الرياضية وبرهنتها بـ3 صفحات بشكل عميق وعلمي، مشيرا إلى تميزهم عن أحد العلماء الذي قدم حلا لها بـ27 صفحة فيما لم يحكم الأخير بعد.
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