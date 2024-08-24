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فريق بحثي أردني يحل لغزا رياضيا عالقا منذ عام 1949

8/24/2024 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكن‭ ‬فريق‭ ‬بحثي‭ ‬أردني‭ ‬في‭ ‬الرياضيات‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬رياضية‭ ‬عالقة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1949،‭ ‬بعدما‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬برهنة‭ ‬نظرية‭ ‬تحل‭ ‬المشكلة‭ ‬بـ3‭ ‬صفحات‭. ‬وبحسب‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الرؤيا‮»‬،‭ ‬تمكن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬المسألة‭ ‬الرياضية‭ ‬بعد‭ ‬جهد‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وسبقته‭ ‬جهود‭ ‬لأعضاء‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬ونشر‭ ‬البحث‭ ‬محكّما‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬مجلات‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬وأرفعها‭ ‬تصنيفا‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الرياضيات‭. ‬وتتميز‭ ‬المشكلة‭ ‬بأنها‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬الرياضية‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الرياضيات،‭ ‬المعروفة‭ ‬لدى‭ ‬علماء‭ ‬الرياضيات‭ ‬بـ‮«‬ The ‭ ‬ Invariant ‭ ‬ Subspace ‭ ‬ Problem ‭ ‬ for ‭ ‬ Separable ‭ ‬ Hilbert ‭ ‬ Spaces ‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬البحثي‭ ‬الدكتور‭ ‬مأمون‭ ‬أبو‭ ‬حماد‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬الأردني‭ ‬تميز‭ ‬بحل‭ ‬المشكلة‭ ‬الرياضية‭ ‬وبرهنتها‭ ‬بـ3‭ ‬صفحات‭ ‬بشكل‭ ‬عميق‭ ‬وعلمي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تميزهم‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬العلماء‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬حلا‭ ‬لها‭ ‬بـ27‭ ‬صفحة‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يحكم‭ ‬الأخير‭ ‬بعد‭.‬

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