سفير البحرين في إيطاليا يلتقي 4 رحالة بحرينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى أسامة بن عبدالله العبسي سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية بمجموعة من الرحالة الشباب البحرينيين الذين وصلوا إلى روما.
ونشر العبسي على منصة ( X ) (توتير سابقا) أمس أنه سعد بلقاء مجموعة من الرحالة الشباب البحرينيين الذين وصلوا أمس السبت بسيارتين إلى روما بعدما أخذتهم الرحلة عبر السعودية والكويت والعراق وتركيا واليونان والآن إيطاليا خلال 8 أيام، مضيفا: «فهد البوعينين ودعيج العامر وسعود الهاجري وعبدالرحمن راشد سيواصلون رحلتهم بحفظ الله إلى بريطانيا قبل أن يعودوا بالسلامة إلى البحرين». وأشاد العبسي بالشباب البحريني وأنهم في غاية الاحترام والأخلاق ويشرفون بلادهم في الخارج، حفظهم الله وأعادهم إلى أهلهم سالمين.
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