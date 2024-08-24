سفير البحرين في إيطاليا يلتقي 4 رحالة بحرينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونشر‭ ‬العبسي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ (‬ X ‭) (‬توتير‭ ‬سابقا‭) ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬سعد‭ ‬بلقاء‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الرحالة‭ ‬الشباب‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬بسيارتين‭ ‬إلى‭ ‬روما‭ ‬بعدما‭ ‬أخذتهم‭ ‬الرحلة‭ ‬عبر‭ ‬السعودية‭ ‬والكويت‭ ‬والعراق‭ ‬وتركيا‭ ‬واليونان‭ ‬والآن‭ ‬إيطاليا‭ ‬خلال‭ ‬8‭ ‬أيام،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬فهد‭ ‬البوعينين‭ ‬ودعيج‭ ‬العامر‭ ‬وسعود‭ ‬الهاجري‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬راشد‭ ‬سيواصلون‭ ‬رحلتهم‭ ‬بحفظ‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعودوا‭ ‬بالسلامة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‮»‬‭. ‬وأشاد‭ ‬العبسي‭ ‬بالشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وأنهم‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الاحترام‭ ‬والأخلاق‭ ‬ويشرفون‭ ‬بلادهم‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬حفظهم‭ ‬الله‭ ‬وأعادهم‭ ‬إلى‭ ‬أهلهم‭ ‬سالمين‭.‬