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((تايمز)): كبار مسؤولي بريطانيا يضعون خطة للتصرف حال موت القط لاري

8/24/2024 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وضع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬خطة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬موت‭ ‬القط‭ ‬لاري‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬17‭ ‬عاما،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تايمز‮»‬‭ ‬البريطانية‭.‬

وفقا‭ ‬للصحيفة،‭ ‬‮«‬تحسبا‭ ‬لحلول‭ ‬اليوم‭ ‬الحزين‭ ‬عندما‭ ‬يموت،‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬ومواد‭ ‬رسومية‭ ‬وصور‭ ‬للقط‭ ‬تم‭ ‬التقاطها‭ ‬في‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬للنشر‭ ‬بعد‭ ‬خبر‭ ‬وفاته‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬تم‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لنقل‭ ‬الخبر‭ ‬إلى‭ ‬متابعي‭ ‬لاري‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬للصحيفة‭ ‬إن‭ ‬لاري‭ ‬بخير‭ ‬الآن‭ ‬وإن‭ ‬المسؤولين‭ ‬وضعوا‭ ‬خطة‭ ‬مستقبلية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬موت‭ ‬القط‭.‬

ويعيش‭ ‬القط‭ ‬لاري‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬وخلال‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬تم‭ ‬تغيير‭ ‬5‭ ‬رؤساء‭ ‬حكومات‭ ‬بريطانيين‭ ‬هم‭: ‬ديفيد‭ ‬كاميرون‭ ‬وتيريزا‭ ‬ماي‭ ‬وبوريس‭ ‬جونسون‭ ‬وليز‭ ‬تراس‭ ‬وريشي‭ ‬سوناك‭.‬

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