((تايمز)): كبار مسؤولي بريطانيا يضعون خطة للتصرف حال موت القط لاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وضع كبار المسؤولين في مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني خطة في حال موت القط لاري البالغ من العمر 17 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية.
وفقا للصحيفة، «تحسبا لحلول اليوم الحزين عندما يموت، تم إعداد بيان صحفي ومواد رسومية وصور للقط تم التقاطها في داونينغ ستريت للنشر بعد خبر وفاته».
وأضافت: «تم وضع خطة على وسائل التواصل الاجتماعي لنقل الخبر إلى متابعي لاري».
وقالت مصادر للصحيفة إن لاري بخير الآن وإن المسؤولين وضعوا خطة مستقبلية للتعامل مع موت القط.
ويعيش القط لاري في مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني منذ عام 2011، وخلال هذا الوقت تم تغيير 5 رؤساء حكومات بريطانيين هم: ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون وليز تراس وريشي سوناك.
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