بيع 10 ملايين نسخة من لعبة الفيديو الصينية ((ووكونج)) في ثلاثة أيام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويبلغ‭ ‬سعر‭ ‬اللعبة‭ ‬38‭ ‬دولارا‭ ‬في‭ ‬البر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للصين‭ ‬وهونج‭ ‬كونج‭ ‬ – مقابل‭ ‬60‭ ‬دولارا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة – ‭ ‬وتتجه‭ ‬بقوة‭ ‬نحو‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭. ‬ويرى‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬المعابد‭ ‬التاريخية‭ ‬الصينية‭.‬

وقال‭ ‬دانيل‭ ‬أحمر،‭ ‬المحلل‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬نيكو‭ ‬بارتنرز،‭ ‬إن‭ ‬ووكونج‭ ‬صارت‭ ‬مربحة‭ ‬منذ‭ ‬يومها‭ ‬الأول،‭ ‬وإنها‭ ‬حققت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬العائدات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬طرحها‭.‬