بيع 10 ملايين نسخة من لعبة الفيديو الصينية ((ووكونج)) في ثلاثة أيام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
جرى بيع عشرة ملايين نسخة من لعبة الفيديو «بلاك ميث: ووكونج» الصينية الصنع خلال 83 ساعة فقط، في أسرع عملية بيع افتتاحية في تاريخ هذا المجال.
وأعلنت الشركة المطورة جيم ساينس عبر منصة إكس أن اللعبة، المدعومة من جانب شركة تينسنت القابضة، حققت هذا العدد التاريخي بحلول مساء الجمعة، بتوقيت بكين بعد طرحها يوم الثلاثاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء أمس. ووصلت ذروة المستخدمين المتزامنين التي تقيس عدد الأشخاص الذين يلعبون في وقت واحد في أنحاء العالم إلى ثلاثة ملايين عبر منصات «بي سي» و«بي بلاي ستيشن».
ويبلغ سعر اللعبة 38 دولارا في البر الرئيسي للصين وهونج كونج – مقابل 60 دولارا في الولايات المتحدة – وتتجه بقوة نحو السوق المحلي. ويرى في اللعبة المعابد التاريخية الصينية.
وقال دانيل أحمر، المحلل لدى شركة نيكو بارتنرز، إن ووكونج صارت مربحة منذ يومها الأول، وإنها حققت أكثر من 450 مليون دولار في إجمالي العائدات على مدار الأيام الثلاثة الأولى من طرحها.
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