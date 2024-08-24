Monday, 26 August 2024 02:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيع 10 ملايين نسخة من لعبة الفيديو الصينية ((ووكونج)) في ثلاثة أيام

8/24/2024 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جرى‭ ‬بيع‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬لعبة‭ ‬الفيديو‭ ‬‮«‬بلاك‭ ‬ميث‭: ‬ووكونج‮»‬‭ ‬الصينية‭ ‬الصنع‭ ‬خلال‭ ‬83‭ ‬ساعة‭ ‬فقط،‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬افتتاحية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.
‬وأعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬المطورة‭ ‬جيم‭ ‬ساينس‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬أن‭ ‬اللعبة،‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬شركة‭ ‬تينسنت‭ ‬القابضة،‭ ‬حققت‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬التاريخي‭ ‬بحلول‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬بتوقيت‭ ‬بكين‭ ‬بعد‭ ‬طرحها‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬للأنباء‭ ‬أمس‭. ‬ووصلت‭ ‬ذروة‭ ‬المستخدمين‭ ‬المتزامنين‭ ‬التي‭ ‬تقيس‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬‮«‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬و«بي‭ ‬بلاي‭ ‬ستيشن‮»‬‭.‬

ويبلغ‭ ‬سعر‭ ‬اللعبة‭ ‬38‭ ‬دولارا‭ ‬في‭ ‬البر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للصين‭ ‬وهونج‭ ‬كونج‭ ‬ مقابل‭ ‬60‭ ‬دولارا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة ‭ ‬وتتجه‭ ‬بقوة‭ ‬نحو‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭. ‬ويرى‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬المعابد‭ ‬التاريخية‭ ‬الصينية‭.‬

وقال‭ ‬دانيل‭ ‬أحمر،‭ ‬المحلل‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬نيكو‭ ‬بارتنرز،‭ ‬إن‭ ‬ووكونج‭ ‬صارت‭ ‬مربحة‭ ‬منذ‭ ‬يومها‭ ‬الأول،‭ ‬وإنها‭ ‬حققت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬العائدات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬طرحها‭.‬

MENAFN24082024000055011008ID1108597016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث