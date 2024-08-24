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الهلال يتفق مع سيتي على ضم كانسيلو

8/24/2024 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اقترب‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬ضم‭ ‬الظهير‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬بعقد‭ ‬يمتد‭ ‬لثلاثة‭ ‬مواسم،‭ ‬مقابل‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬وصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬مطلعة،‭ ‬قولها‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬نافل‭ (‬رئيس‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬اتفقت‭ ‬مع‭ ‬نظيرتها‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬البنود‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬العقد‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬المصادر‭ ‬ذاتها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬العاصمي،‭ ‬قدم‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لشراء‭ ‬عقد‭ ‬اللاعب‭.‬

وسبق‭ ‬للبرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيسوس،‭ ‬مدرب‭ ‬الهلال،‭ ‬تدريب‭ ‬كانسيلو‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬أشرف‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬بنفيكا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬إلى‭ ‬2015‭ .‬

وبدأ‭ ‬الظهير‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬مع‭ ‬بنفيكا،‭ ‬ثم‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬بلنسية‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة،‭ ‬وضمه‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬ليستمر‭ ‬معه‭ ‬حتى‭ ‬2018،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعيره‭ ‬لإنتر‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬ويتحول‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬معه‭ ‬موسما‭ ‬واحدا،‭ ‬ثم‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬صفقة،‭ ‬قدرت‭ ‬بـ30‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

ولعب‭ ‬كانسيلو‭ ‬للفريق‭ ‬السماوي‭ ‬حتى‭ ‬2023،‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬ذهب‭ ‬فيه‭ ‬معارا،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الشتوية،‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني،‭ ‬ثم‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬سيتي،‭ ‬وأعير‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لبرشلونة‭ ‬الإسباني‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬كانسيلو،‭ ‬حقق‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

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