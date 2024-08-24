الهلال يتفق مع سيتي على ضم كانسيلو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرياض - (د ب أ): اقترب نادي الهلال السعودي لكرة القدم من ضم الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى صفوفه بعقد يمتد لثلاثة مواسم، مقابل 35 مليون يورو.
ونقلت صحيفة «الرياضية» أمس السبت عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة، قولها «إن إدارة فهد بن نافل (رئيس الهلال السعودي)، اتفقت مع نظيرتها في مانشستر سيتي على كافة البنود الرسمية في العقد».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النادي العاصمي، قدم 35 مليون يورو لشراء عقد اللاعب.
وسبق للبرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، تدريب كانسيلو في الفترة التي أشرف خلالها على بنفيكا في الفترة ما بين عامي 2009 إلى 2015 .
وبدأ الظهير مسيرته الكروية عام 2012 مع بنفيكا، ثم انتقل إلى بلنسية الإسباني في 2014 على سبيل الإعارة، وضمه النادي في 2015، ليستمر معه حتى 2018، قبل أن يعيره لإنتر ميلان الإيطالي عام 2017، ويتحول منه إلى يوفنتوس، حيث لعب معه موسما واحدا، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي عام 2019 في صفقة، قدرت بـ30 مليون يورو.
ولعب كانسيلو للفريق السماوي حتى 2023، العام الذي ذهب فيه معارا، خلال الفترة الشتوية، إلى بايرن ميونيخ الألماني، ثم عاد إلى سيتي، وأعير الموسم الماضي لبرشلونة الإسباني.
يذكر أن كانسيلو، حقق مع منتخب بلاده لقب دوري أمم أوروبا عام 2019.
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