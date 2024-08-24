منتخبنا السلاوي يعود من صربيا يوم الثلاثاء القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة
خاض منتخبنا الوطني للرجال لكرة السلة أربع مباريات تجريبية خلال معسكره التدريبي الحالي في صربيا، ويخوض اليوم الأحد المباراة التجريبية الخامسة والأخيرة قبل عودته إلى مملكة البحرين في يوم الثلاثاء القادم 27 أغسطس الجاري، علما بأن منتخبنا حقق الفوز في مبارياته الأربع مؤكدا جاهزيته لخوض غمار البطولة الخليجية للمنتخبات التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة ما بين 2 حتى 7 سبتمبر القادم وذلك على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى بمشاركة منتخبات السعودية والكويت وقطر.
ويقود منتخبنا الوطني المدرب اللبناني جاد الحاج ويساعده فيكتور يانكيتيتش وراسم المرزوقي ويضم أيضا مدرب اللياقة البدنية علي التاجر والجهاز الطبي المكون من ساشا بيريتش وشاكر العشيري، و13 لاعباً هم: ميثم جميل، علي عقيل ميلاد، علي جابر، علي حسين، علي شكرالله، محمد بوعلاي، محمد أمير، مصطفى حسين، صباح حسين، أحمد سلمان رمضان، مزمل أمير، صادق شكرالله والأمريكي كليفتون نيرغل اليكسندر ومدير المنتخب نوح نجف والإداري موسى جعفر.
ومن المنتظر أن يختار اللبناني جاد الحاج 12 لاعبا للبطولة، حيث سيتم الاستغناء عن واحد من اللاعبين، والجدير بالذكر أن الأمريكي كليفتون نيرغل اليكسندر يشارك للمرة الأولى مع منتخبنا في بطولة رسمية ويعول عليه الكثير لتحقيق الحلم الخليجي، علما بأن هذا اللاعب سيلعب محليا مع صفوف النادي الأهلي في منافسات الموسم القادم 2024-2025.
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