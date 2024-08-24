منتخبنا السلاوي يعود من صربيا يوم الثلاثاء القادم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





خاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬تجريبية‭ ‬خلال‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬صربيا،‭ ‬ويخوض‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬المباراة‭ ‬التجريبية‭ ‬الخامسة‭ ‬والأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬27‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬منتخبنا‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬مؤكدا‭ ‬جاهزيته‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بمشاركة‭ ‬منتخبات‭ ‬السعودية‭ ‬والكويت‭ ‬وقطر‭.‬

ويقود‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬المدرب‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬ويساعده‭ ‬فيكتور‭ ‬يانكيتيتش‭ ‬وراسم‭ ‬المرزوقي‭ ‬ويضم‭ ‬أيضا‭ ‬مدرب‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬علي‭ ‬التاجر‭ ‬والجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬ساشا‭ ‬بيريتش‭ ‬وشاكر‭ ‬العشيري،‭ ‬و13‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭: ‬ميثم‭ ‬جميل،‭ ‬علي‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد،‭ ‬علي‭ ‬جابر،‭ ‬علي‭ ‬حسين،‭ ‬علي‭ ‬شكرالله،‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي،‭ ‬محمد‭ ‬أمير،‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين،‭ ‬صباح‭ ‬حسين،‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬رمضان،‭ ‬مزمل‭ ‬أمير،‭ ‬صادق‭ ‬شكرالله‭ ‬والأمريكي‭ ‬كليفتون‭ ‬نيرغل‭ ‬اليكسندر‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخب‭ ‬نوح‭ ‬نجف‭ ‬والإداري‭ ‬موسى‭ ‬جعفر‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يختار‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬12‭ ‬لاعبا‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الأمريكي‭ ‬كليفتون‭ ‬نيرغل‭ ‬اليكسندر‭ ‬يشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬رسمية‭ ‬ويعول‭ ‬عليه‭ ‬الكثير‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحلم‭ ‬الخليجي،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬سيلعب‭ ‬محليا‭ ‬مع‭ ‬صفوف‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬