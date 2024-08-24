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بن جلال يهنئ ناصر بن حمد بمناسبة فوز الحصان ((برادسيل))

8/24/2024 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هنأ‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬برادسيل‮»‬‭ ‬بشعار‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬بكأس‭ ‬سباق‭ ‬كول‭ ‬مور‭ ‬ووتن‭ ‬باسيت‭ ‬نانثروب‭ ‬لجياد‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬بمهرجان‭ ‬إيبور‭ ‬يورك‭ ‬البريطاني‭ ‬للخيل‭ ‬بقيادة‭ ‬الفارسة‭ ‬هولي‭ ‬دويل‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬يورك‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وأكد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬برادسيل‮»‬‭ ‬بشعار‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬هو‭ ‬انعكاس‭ ‬حقيقي‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬عاليًا،‭ ‬وعزز‭ ‬من‭ ‬حضورها‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬بمختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وأشار‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬الواضح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والمتابعة‭ ‬والاهتمام‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المتتالية‭ ‬لفريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لسموه‭ ‬خالص‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬خفاقًا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المشاركات‭.‬

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