بن جلال يهنئ ناصر بن حمد بمناسبة فوز الحصان ((برادسيل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هنأ محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بمناسبة فوز الحصان «برادسيل» بشعار فريق فيكتوريوس بكأس سباق كول مور ووتن باسيت نانثروب لجياد الفئة الأولى بمهرجان إيبور يورك البريطاني للخيل بقيادة الفارسة هولي دويل والذي أقيم على مضمار يورك في المملكة المتحدة.
وأكد بن جلال أن فوز الحصان «برادسيل» بشعار فريق فيكتوريوس هو انعكاس حقيقي لما تحظى به الرياضة البحرينية من دعم واضح من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي أسهم في رفع اسم المملكة عاليًا، وعزز من حضورها على منصات التتويج بمختلف المحافل الرياضية على مستوى العالم.
وأشار بن جلال إلى الدعم الواضح من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والمتابعة والاهتمام من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مشيدًا بالإنجازات المتتالية لفريق فيكتوريوس بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية، متمنيًا لسموه خالص التوفيق والنجاح في مواصلة تحقيق الإنجازات المشرفة ورفع اسم المملكة خفاقًا في كافة المشاركات.
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