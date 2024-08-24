حبس 4 بحرينيين وآخرين آسيويين بسبب صيد الكنعد و700 كيلو روبيان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬أربعة‭ ‬متهمين‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الهندية‭ ‬لصيدهم‭ ‬أسماك‭ ‬الكنعد‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحظر،‭ ‬والواقعة‭ ‬الثانية‭ ‬مفادها‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬رصد‭ ‬قاربين‭ ‬قاموا‭ ‬بإنزال‭ ‬ثلاجات‭ ‬وتحميلها‭ ‬في‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬متهم‭ ‬يحوز‭ ‬كمية‭ ‬665‭ ‬كيلوجراما‭ ‬من‭ ‬الروبيان‭ ‬الطازج‭ ‬تم‭ ‬اصطياده‭ ‬بواسطة‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية،‭ ‬وأيضاً‭ ‬الواقعة‭ ‬الثالثة‭ ‬مفادها‭ ‬رصد‭ ‬قارب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المالكية‭ ‬يحوز‭ ‬كمية‭ ‬90‭ ‬كيلو‭ ‬من‭ ‬الروبيان‭ ‬الطازج‭ ‬تم‭ ‬اصطياده‭ ‬بواسطة‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية،‭ ‬وتم‭ ‬ضبط‭ ‬ثلاثة‭ ‬متهمين‭.‬

وبناء‭ ‬عليه‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬فور‭ ‬ورود‭ ‬البلاغات،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسهم‭ ‬احتياطياً،‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬قاربين‭ ‬ومركبة،‭ ‬وتم‭ ‬طلب‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬حول‭ ‬الواقعة‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين،‭ ‬وإيداع‭ ‬مبالغ‭ ‬بيع‭ ‬المضبوطات‭ ‬في‭ ‬المزاد‭ ‬العلني،‭ ‬واستدعاء‭ ‬الشهود‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬أهمية‭ ‬القرارات‭ ‬الوزارية‭ ‬التي‭ ‬تنظّم‭ ‬الصيد‭ ‬البحري،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬وضمان‭ ‬استدامته‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭. ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الالتزام‭ ‬بهذه‭ ‬القرارات‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬واجباً‭ ‬قانونياً،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬أيضاً‭ ‬مسؤولية‭ ‬بيئية‭ ‬وأخلاقية‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال؛‭ ‬لضمان‭ ‬تجدد‭ ‬الموارد‭ ‬البحرية‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬هذه‭ ‬اللوائح‭ ‬يمكننا‭ ‬تحقيق‭ ‬توازن‭ ‬بيئي‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬التنوع‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬البحار،‭ ‬ويضمن‭ ‬استمرارية‭ ‬هذا‭ ‬المورد‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليه‭ ‬الكثيرون‭ ‬في‭ ‬معيشتهم‭.‬