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السجن 3 سنوات لمحتال إلكتروني

8/24/2024 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬معاقبة‭ ‬آسيوي‭ ‬بالسجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شارك‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الاحتيال‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬واستوليا‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬عبر‭ ‬مكالمة‭ ‬وهمية‭ ‬لتحديث‭ ‬معلومات‭ ‬بطاقة‭ ‬بنكية‭.‬

وكان‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬قد‭ ‬تلقى‭ ‬مكالمة‭ ‬تطالبه‭ ‬بتحديث‭ ‬بيانات‭ ‬معلوماته‭ ‬البنكية‭ ‬عبر‭ ‬تسجيل‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رابط‭ ‬إلكتروني،‭ ‬وعندما‭ ‬فتح‭ ‬الرابط‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬الضغط‭ ‬عليه‭ ‬وبعدها‭ ‬تلقى‭ ‬رسالة‭ ‬بأرقام‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تسجيلها‭ ‬لحفظ‭ ‬بياناته،‭ ‬وبعد‭ ‬ادخال‭ ‬الأرقام‭ ‬السرية‭ ‬تلقى‭ ‬رسالة‭ ‬بنكية‭ ‬تفيد‭ ‬بسحب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬حسابه‭ ‬البنكي‭ ‬ليكتشف‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬لعملية‭ ‬احتيالية‭ ‬للاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أمواله‭ ‬فقدم‭ ‬بلاغا‭ ‬لإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الالكترونية‭.‬

وتواصلت‭ ‬التحريات‭ ‬عبر‭ ‬إفادة‭ ‬شركة‭ ‬محفظة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الالكترونية‭ ‬بتتبع‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬بها‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬ورصد‭ ‬مسار‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستيلاء‭ ‬عليه‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬شخص‭ ‬تسلم‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الصرافات‭ ‬المالية‭ ‬وإجراء‭ ‬عملية‭ ‬تحويل‭ ‬عن‭ ‬الخارج،‭ ‬وعن‭ ‬طريق‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬وآخر‭ ‬مجهول‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬يقوم‭ ‬بالاحتيال‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬المتهم‭ ‬بعملية‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬له‭ ‬مقابل‭ ‬نسب‭ ‬وعمولات‭ ‬متفق‭ ‬عليها‭. ‬وأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬اشترك‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬لغرض‭ ‬غير‭ ‬مشروع،‭ ‬هو‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬المبين‭ ‬في‭ ‬الأوراق،‭ ‬فوقعت‭ ‬الجريمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتلك‭ ‬المساعدة،‭ ‬كما‭ ‬اشترك‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليه،‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بطرق‭ ‬احتيالية‭ ‬وبإدخال‭ ‬بيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬معلومات‭. ‬

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