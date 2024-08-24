السجن 3 سنوات لمحتال إلكتروني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة آسيوي بالسجن 3 سنوات بعد أن شارك آخر في الاحتيال على شخص واستوليا منه على أكثر من ألف دينار عبر مكالمة وهمية لتحديث معلومات بطاقة بنكية.
وكان المجني عليه قد تلقى مكالمة تطالبه بتحديث بيانات معلوماته البنكية عبر تسجيل معلومات من خلال رابط إلكتروني، وعندما فتح الرابط طلب منه الضغط عليه وبعدها تلقى رسالة بأرقام من اجل تسجيلها لحفظ بياناته، وبعد ادخال الأرقام السرية تلقى رسالة بنكية تفيد بسحب أكثر من ألف دينار من حسابه البنكي ليكتشف أنه تعرض لعملية احتيالية للاستيلاء على أمواله فقدم بلاغا لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية.
وتواصلت التحريات عبر إفادة شركة محفظة المعاملات المالية الالكترونية بتتبع العملية التي وقع بها المجني عليه ورصد مسار المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه وصولا إلى آخر شخص تسلم تلك الأموال من إحدى الصرافات المالية وإجراء عملية تحويل عن الخارج، وعن طريق الكاميرات الأمنية تم القبض عليه، حيث دلت التحريات على انه وآخر مجهول خارج البحرين يقوم بالاحتيال على الضحايا من الخارج في مقابل أن يقوم المتهم بعملية تحويل الأموال له مقابل نسب وعمولات متفق عليها. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض غير مشروع، هو الاستيلاء على المبلغ المبين في الأوراق، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشترك مع آخر مجهول في التوصل دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وبإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات.
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