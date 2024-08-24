Monday, 26 August 2024 02:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرنسا تفتح تحقيقا وتعزز الإجراءات الأمنية بعد هجوم على كنيس يهودي

8/24/2024 7:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لا‭ ‬جراند‭ ‬موت‭ (‬فرنسا‭) ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬فتحت‭ ‬نيابة‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬محاولات‭ ‬اغتيال‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬انفجار‭ ‬سيارة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أسطوانة‭ ‬غاز‭ ‬وإضرام‭ ‬حريق‭ ‬أمام‭ ‬معبد‭ ‬يهودي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أدانت‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬المعادي‭ ‬للسامية‮»‬‭ ‬وعزّزت‭ ‬الانتشار‭ ‬الأمني‭ ‬أمام‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬اليهودية‭.‬

واندلعت‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬سيارتين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬انفجرت‭ ‬في‭ ‬إحداهما‭ ‬أسطوانة‭ ‬غاز‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬المعبد‭ ‬اليهودي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لا‭ ‬جراند‭ ‬موت‭ ‬الساحلية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مونبلييه،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬شرطي‭ ‬بجروح‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الوطني‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬داخل‭ ‬الكنيس،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الحاخام،‭ ‬لم‭ ‬يصابوا‭ ‬بأذى‮»‬،‭ ‬مذكرا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬التحقيقات‭ ‬مستمرة‭... ‬سعيا‭ ‬لاعتقال‭ ‬الجاني‭ ‬أو‭ ‬الجناة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬ستيفان‭ ‬روسينيول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬البلدية‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الحريق،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬بشأن‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭.‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬كاميرا‭ ‬مراقبة‭ ‬رصدت‭ ‬مشتبها‭ ‬فيه‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬الانفجار‭ ‬يحمل‭ ‬علما‭ ‬فلسطينيا‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭: ‬‮«‬سنلجأ‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬مرتكب‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الإرهابي‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفرنسي‭ ‬المستقيل‭ ‬جابريال‭ ‬أتال‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬معاد‭ ‬للسامية،‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬يتم‭ ‬استهداف‭ ‬مواطنينا‭ ‬اليهود‮»‬‭. ‬

ووقع‭ ‬الانفجار‭ ‬أمام‭ ‬كنيس‭ ‬بيث‭ ‬ياكوف‭ (‬بيت‭ ‬يعقوب‭) ‬أمس‭ ‬وهو‭ ‬يوم‭ ‬الراحة‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لدى‭ ‬اليهود‭. ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬تقام‭ ‬الصلاة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الدرك‭.‬

وأفاد‭ ‬المصدر‭ ‬بتضرر‭ ‬بابين‭ ‬من‭ ‬أبواب‭ ‬المعبد‭ ‬جراء‭ ‬الانفجار‭. ‬

وأدان‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جيرالد‭ ‬دارمانان‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬إجرامي‮»‬‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أؤكد‭ ‬لإخواننا‭ ‬المواطنين‭ ‬اليهود‭ ‬وللجميع‭ ‬تضامني‭ ‬معهم،‭ ‬وأقول‭ ‬إنه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬سنلجأ‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬الفاعل‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬المستقيل‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬تعزيز‭ ‬حماية‭ ‬مواقع‭ ‬العبادة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬اليهودية‭ ‬‮«‬على‭ ‬الفور‮»‬‭.‬

MENAFN24082024000055011008ID1108597009

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث