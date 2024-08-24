فرنسا تفتح تحقيقا وتعزز الإجراءات الأمنية بعد هجوم على كنيس يهودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واندلعت‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬سيارتين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬انفجرت‭ ‬في‭ ‬إحداهما‭ ‬أسطوانة‭ ‬غاز‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬المعبد‭ ‬اليهودي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لا‭ ‬جراند‭ ‬موت‭ ‬الساحلية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مونبلييه،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬شرطي‭ ‬بجروح‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الوطني‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬داخل‭ ‬الكنيس،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الحاخام،‭ ‬لم‭ ‬يصابوا‭ ‬بأذى‮»‬،‭ ‬مذكرا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬التحقيقات‭ ‬مستمرة‭... ‬سعيا‭ ‬لاعتقال‭ ‬الجاني‭ ‬أو‭ ‬الجناة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬ستيفان‭ ‬روسينيول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬البلدية‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الحريق،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬بشأن‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭.‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬كاميرا‭ ‬مراقبة‭ ‬رصدت‭ ‬مشتبها‭ ‬فيه‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬الانفجار‭ ‬يحمل‭ ‬علما‭ ‬فلسطينيا‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭: ‬‮«‬سنلجأ‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬مرتكب‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الإرهابي‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفرنسي‭ ‬المستقيل‭ ‬جابريال‭ ‬أتال‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬معاد‭ ‬للسامية،‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬يتم‭ ‬استهداف‭ ‬مواطنينا‭ ‬اليهود‮»‬‭. ‬

ووقع‭ ‬الانفجار‭ ‬أمام‭ ‬كنيس‭ ‬بيث‭ ‬ياكوف‭ (‬بيت‭ ‬يعقوب‭) ‬أمس‭ ‬وهو‭ ‬يوم‭ ‬الراحة‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لدى‭ ‬اليهود‭. ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬تقام‭ ‬الصلاة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الدرك‭.‬

وأفاد‭ ‬المصدر‭ ‬بتضرر‭ ‬بابين‭ ‬من‭ ‬أبواب‭ ‬المعبد‭ ‬جراء‭ ‬الانفجار‭. ‬

وأدان‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جيرالد‭ ‬دارمانان‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬إجرامي‮»‬‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أؤكد‭ ‬لإخواننا‭ ‬المواطنين‭ ‬اليهود‭ ‬وللجميع‭ ‬تضامني‭ ‬معهم،‭ ‬وأقول‭ ‬إنه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬سنلجأ‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬الفاعل‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬المستقيل‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬تعزيز‭ ‬حماية‭ ‬مواقع‭ ‬العبادة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬اليهودية‭ ‬‮«‬على‭ ‬الفور‮»‬‭.‬