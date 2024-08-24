الشرطة تطارد منفذ هجوم بسكين أوقع ثلاثة قتلى في غرب ألمانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬أطلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬عملية‭ ‬بحث‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬الذي‭ ‬فرّ‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬الهجوم‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬دوافع‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭.

‬وأكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬نانسي‭ ‬فيزر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬تقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬بوسعها‭ ‬لتوقيف‭ ‬منفّذ‭ ‬الاعتداء‭ ‬وتحديد‮»‬‭ ‬الأسباب‭. ‬وعبرت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬صدمتها‭ ‬الشديدة‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬‮«‬الاعتداء‭ ‬الوحشي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬21 , 40‭ (‬19 , 40‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬الجمعة‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬آلاف‭ ‬الاشخاص‭ ‬متجمعين‭ ‬أمام‭ ‬مسرح‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬لإطلاق‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الاحتفالات‭. ‬

وأعلنت‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬دوسلدورف‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشرطة‭ ‬تبحث‭ ‬حاليا‭ ‬عن‭ ‬المنفذ‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬‮«‬استجواب‭ ‬الضحايا‭ ‬والشهود‮»‬،‭ ‬متحدثة‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬ثمانية‭ ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬داخلية‭ ‬المقاطعة‭ ‬هربرت‭ ‬رويل‭ ‬خلال‭ ‬تفقده‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬ليلا‭: ‬إنه‭ ‬‮«‬فجأة،‭ ‬قام‭ ‬رجل‭ ‬يحمل‭ ‬سكينا‭ ‬بطعن‭ ‬أشخاص‭ ‬عشوائيا‭ ‬وقتلهم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يعرف‭ ‬الأسباب،‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬حول‭ ‬الدوافع‭ ‬او‭ ‬الشخص‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬بشأن‭ ‬طبيعة‭ ‬الهجوم‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الألماني‭ ‬فرانك‭- ‬فالتر‭ ‬شتاينماير‭: ‬إن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬الرهيب‭ ‬في‭ ‬زولينغن‭ ‬يثير‭ ‬الاستياء‭ ‬ويهز‭ ‬كل‭ ‬بلادنا‮»‬‭. ‬وعلى‭ ‬منصة‭ ‬اكس،‭ ‬دعا‭ ‬المحققون‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬تزويدهم‭ ‬بأي‭ ‬معلومات‭ ‬قد‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬توقيف‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬الفار،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬صورا‭ ‬وأشرطة‭ ‬فيديو‭. ‬وقال‭ ‬ألكسندر‭ ‬كريستا‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬شرطة‭ ‬فوبرتال‭ ‬لصحيفة‭ ‬بيلد‭ ‬‮«‬طعن‭ ‬المهاجم‭ ‬أشخاصا‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬بسكين‮»‬‭. ‬

وتجري‭ ‬حاليا‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬لمحاولة‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬المشتبه‭ ‬به،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬شرطة‭ ‬دوسلدورف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وتم‭ ‬‮«‬تطويق‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المكان‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬المتحدثة‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬الـ650‭ ‬لتأسيس‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬شمال‭ ‬الراين‭ ‬وستفاليا‭. ‬وانتشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬مدعومة‭ ‬بسيارات‭ ‬طوارئ،‭ ‬وطلبت‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬تجنب‭ ‬المنطقة،‭ ‬وفقا‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬زي‭ ‬دي‭ ‬إف‮»‬‭.

‬وقالت‭ ‬مصورة‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الشرطيين‭ ‬الذين‭ ‬انتشروا‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬بمساعدة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭. ‬وذكرت‭ ‬أن‭ ‬مروحية‭ ‬كانت‭ ‬تشارك‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬العمليات‭. ‬وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬شرطة‭ ‬دوسلدورف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬باكر‭ ‬امس‭ ‬السبت،‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬المطاردة‭ ‬المستمرة‭ ‬للمشتبه‭ ‬به‭ ‬قد‭ ‬امتدت‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬زولينغن،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬نصب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحواجز‭ ‬على‭ ‬الطرق‭.

‬قال‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬دوسلدورف‭ ‬أركوس‭ ‬كاسبرز‭ ‬للصحفيين‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التعرف‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬مرتكب‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬فارا‭. ‬وأوضح‭ ‬كاسبرز‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬الدافع‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لكننا‭ ‬نفترض،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬كل‭ ‬الظروف،‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬استبعاد‭ ‬الاشتباه‭ ‬الأولي‭ ‬بأنه‭ ‬عمل‭ ‬ذو‭ ‬دوافع‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬