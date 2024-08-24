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عراقجي: إيران ستسعى إلى تخفيف ((الضغوط)) الأمريكية

8/24/2024 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الجديدة‭ ‬ستسعى‭ ‬جاهدة‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬‮«‬الضغوط‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬الحكومي‭: ‬‮«‬ما‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬إدارة‭ ‬التوترات‭ ‬والأعمال‭ ‬العدائية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭. ‬

وأضاف‭ ‬عراقجي‭ ‬الذي‭ ‬تخضع‭ ‬بلاده‭ ‬لعقوبات‭ ‬أمريكية‭ ‬قاسية‭: ‬‮«‬من‭ ‬أهم‭ ‬واجباتنا‭ ‬تحييد‭ ‬العقوبات‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬نحاول‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيزيل‭ ‬عقبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإيراني‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬سنتحرك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‮»‬‭. ‬انقطعت‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيران‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاما،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عام‭ ‬1979‭. ‬وتدهورت‭ ‬علاقات‭ ‬البلدين‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬حين‭ ‬شنّت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬هجوما‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬حليفة‭ ‬واشنطن‭.‬

ودعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬الجديد‭ ‬مسعود‭ ‬بيزشكيان‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬القاسية‭ ‬التي‭ ‬تثقل‭ ‬كاهل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإيراني‭. ‬وعرض‭ ‬عراقجي‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬مهامه‭ ‬الأربعاء‭ ‬خطوط‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬العريضة‭ ‬للحكومة‭ ‬الجديدة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬ستمنح‭ ‬الأولوية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬دول‭ ‬الجوار‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إفريقيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وشرق‭ ‬آسيا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأولوية‭ ‬الثالثة‭ ‬هي‭ ‬للدول‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬العقوبات،‭ ‬وخصوصا‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‮»‬‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬تعاوننا‭ ‬معهما‭ ‬هو‭ ‬تعاون‭ ‬استراتيجي‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬هذان‭ ‬البلدان‭ ‬إلى‭ ‬جانبنا‭ ‬أثناء‭ ‬الشدائد‭ ‬والعقوبات‭ ‬وقدموا‭ ‬الدعم‭ ‬لنا‮»‬‭. ‬وانتقد‭ ‬عراقجي‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬تبنيها‭ ‬سياسات‭ ‬معادية‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬تخلوا‭ ‬عن‭ ‬سياساتهم‭ ‬الخاطئة‭ ‬والعدائية،‭ ‬فسوف‭ ‬يصبحون‭ ‬أولويتنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬مجددا‭ ‬دعمه‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬إيران‭ ‬بـ«محور‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬خصوصا‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬والحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬محور‭ ‬المقاومة‭ ‬مدعوما‭ ‬من‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الظروف‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭ ‬واليمن‭. ‬عُين‭ ‬عراقجي‭ ‬المعروف‭ ‬بمواقفه‭ ‬المنفتحة‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وزيرا‭ ‬للخارجية‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الايرانية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬شكلها‭ ‬الرئيس‭ ‬الإصلاحي‭ ‬مسعود‭ ‬بيزشكيان‭. ‬

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