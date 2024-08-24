موبيز وموهوبي الأمل تعلنان عقد شراكة استراتيجية لتمكين المواهب البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة موبيز، الشركة الرائدة في مجال استشارات حلول تكنولوجيا المعلومات، أمس، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع موهوبي الأمل، ذراع إدارة المواهب ورأس المال البشري لصندوق الأمل، لتمكين المواهب البحرينية في مجال تكنولوجيا المعلومات ودفع عجلة التحول الرقمي في مملكة البحرين.
وستجمع الشراكة بين خبرة شركة موبيز لتكنولوجيا المعلومات في الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وقاعدة مواهب الأمل التي تضم مجموعة واسعة من الموهوبين البحرينيين. وتهدف المبادرة إلى خلق فرص وظيفية قيمة ورفع مستوى المهارات ضمن قطاع التكنولوجيا المتطور لتلبية الطلب المتزايد على المواهب في هذا القطاع في مملكة البحرين.
وفي إطار هذه الشراكة سيقوم مهنيون من شركة موبيز لتكنولوجيا المعلومات بتدريب المواهب البحرينية التي يتم اختيارها من قبل موهوبي الأمل من خلال برامج تدريبية مُتخصصة تُركز على مجالات تكنولوجية مُتقدمة مثل سيرفيس ناو. وتهدف هذه المبادرة إلى تزويد المهنيين البحرينيين بالمهارات والخبرات التي يحتاج إليها سوق العمل الحالي، ومساعدتهم على التعلم بكفاءة واجتياز شهادات الاعتماد بنجاح.
وفي تعليق له حول عقد الشراكة، صرح حمد رياز الرئيس التنفيذي لشركة موبيز لتكنولوجيا المعلومات قائلًا: «تُسعدنا الشراكة مع موهوبي الأمل من أجل رفع القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات ومساعدة الشركات البحرينية على استغلال قوة التكنولوجيا لتحقيق أهدافها التجارية. وتضم موهوبي الأمل نُخبة من المواهب الوطنية، وستسهم خبرة موبيز التي تمتد أكثر من 15 عامًا في التكنولوجيا في صقل تلك المواهب وإطلاق العنان لقدراتها».
من جانبها، قالت الأستاذة لطيفة محمد مدير عام موهوبي الأمل: «تتماشى الشراكة مع موبيز مع رؤيتنا لتمكين المواهب البحرينية وتعزيز مكانة المملكة في مجال الابتكارات التكنولوجية. ومن خلال الجمع بين شبكتنا الواسعة من المواهب الشابة، وخبرة موبيز العميقة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، نهدف إلى خلق فرص استثنائية للشباب البحريني، ما يُعزز من تنافسية الاقتصاد البحريني في العصر الرقمي».
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