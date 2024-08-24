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موبيز وموهوبي الأمل تعلنان عقد شراكة استراتيجية لتمكين المواهب البحرينية

8/24/2024 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬موبيز،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استشارات‭ ‬حلول‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬أمس،‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬موهوبي‭ ‬الأمل،‭ ‬ذراع‭ ‬إدارة‭ ‬المواهب‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل،‭ ‬لتمكين‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

وستجمع‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬خبرة‭ ‬شركة‭ ‬موبيز‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬وقاعدة‭ ‬مواهب‭ ‬الأمل‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الموهوبين‭ ‬البحرينيين‭. ‬وتهدف‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬قيمة‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬المهارات‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطور‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬سيقوم‭ ‬مهنيون‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬موبيز‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬بتدريب‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬اختيارها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬موهوبي‭ ‬الأمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬مُتخصصة‭ ‬تُركز‭ ‬على‭ ‬مجالات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬مُتقدمة‭ ‬مثل‭ ‬سيرفيس‭ ‬ناو‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬المهنيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالمهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الحالي،‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬التعلم‭ ‬بكفاءة‭ ‬واجتياز‭ ‬شهادات‭ ‬الاعتماد‭ ‬بنجاح‭.‬‮

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬حول‭ ‬عقد‭ ‬الشراكة،‭ ‬صرح‭ ‬حمد‭ ‬رياز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬موبيز‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تُسعدنا‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬موهوبي‭ ‬الأمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬ومساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬قوة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬التجارية‭. ‬وتضم‭ ‬موهوبي‭ ‬الأمل‭ ‬نُخبة‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الوطنية،‭ ‬وستسهم‭ ‬خبرة‭ ‬موبيز‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬تلك‭ ‬المواهب‭ ‬وإطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لقدراتها‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬الأستاذة‭ ‬لطيفة‭ ‬محمد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬موهوبي‭ ‬الأمل‭: ‬‮«‬تتماشى‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬موبيز‭ ‬مع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لتمكين‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬شبكتنا‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة،‭ ‬وخبرة‭ ‬موبيز‭ ‬العميقة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬استثنائية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬ما‭ ‬يُعزز‭ ‬من‭ ‬تنافسية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي‮»‬‭. ‬

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