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بسبب زيادة كلفة الخدماتعقاريون: ارتفاع أسعار الأراضي مع تنفيذ قرار البنية التحتية

8/24/2024 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬

أكد‭ ‬الخبير‭ ‬العقاري‭ ‬سعد‭ ‬هلال‭ (‬رئيس‭ ‬جمعية‭
‬العقاريين‭ ‬سابقا‭) ‬‮«‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الأراضي‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬تنفيذ‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭
‬في‭ ‬مخططات‭ ‬التقسيم،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬كلفة‭ ‬توافر‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والطرق‭ ‬في‭ ‬الأراضي،‭ ‬والتي‭ ‬سترفع‭ ‬من‭ ‬سعرها،‭ ‬فمثلا‭ ‬إذا‭
‬كان‭ ‬سعر‭ ‬المتر‭ ‬المربع‭ ‬20‭ ‬دينارا‭ ‬فسيرتفع‭
‬المتر‭ ‬المربع‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬دينارا،‭ ‬ملفتا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬المطور‭ ‬سيتحمل‭ ‬كلفة‭ ‬الارتفاع،‭ ‬على‭ ‬عكس‭
‬السابق،‭ ‬كان‭ ‬المستملك‭ ‬يحصل‭ ‬على‭
‬الأرض‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وينتظر‭ ‬كثيرا‭ ‬حتى‭ ‬تصله‭ ‬الخدمات،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬تنفيذ‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬عليه‭ ‬كثيرا‭ ‬السكن‭ ‬سريعا،‭ ‬لأنه‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وهي‭ ‬متوافر‭ ‬فيها‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات،‭ ‬وهذ‭ ‬أفضل‭ ‬كثيرا‭ ‬ومتبع‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مطالبا‭ ‬بأن‭ ‬يوضح‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬نوعية‭
‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تتوافر،‭ ‬وهل‭ ‬خدمات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والتليفون‭ ‬جزء‭ ‬منها،‭ ‬لان‭ ‬ارتفاع‭
‬سعر‭ ‬الأرض‭ ‬سيكون‭ ‬بحسب‭ ‬توافر‭ ‬الخدمة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬جيد،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬توافر‭ ‬الأراضي‭ ‬والطرق‭ ‬والشوارع‭
‬بجودة‭ ‬ممتازة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬توافر‭ ‬التخطيط‭ ‬السليم‭
‬للبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬والتنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تخفيف‭ ‬كلفة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬عن‭ ‬المطور‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توصيل‭ ‬الكهرباء‭ ‬والطرق‭
‬إلى‭ ‬المخطط،‭ ‬وهذا‭ ‬سيخفف‭ ‬من‭ ‬الكلفة‭ ‬على‭ ‬المطور‭ ‬والمستفيد،‭ ‬مع‭ ‬تذليل‭ ‬العقبات‭ ‬على‭ ‬المطور،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬الكلفة‭ ‬على‭ ‬المطور‭ ‬وبالتالي‭ ‬على‭ ‬المستفيد،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬والممولين‭ ‬أن‭ ‬يتعاونا‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬الفوائد‭ ‬غير‭ ‬مرتفعة‭ ‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬تكون‭ ‬الكلفة‭ ‬غير‭ ‬مرتفعة‭ ‬على‭ ‬المستملك‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬يقول‭ ‬العقاري‭ ‬عبدالله‭ ‬مراد‭: ‬‮«‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الأراضي‭
‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬تنفيذ‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬مخططات‭ ‬التقسيم،‭ ‬لأنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬كلفة‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬المطور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للقسيمة،‭ ‬ففي‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬كلفة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭
‬12‭ ‬دينارا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وتقدم‭ ‬عند‭ ‬تقديم‭ ‬رخصة‭ ‬البناء،‭ ‬وتم‭ ‬إلغاؤها‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬تقريبا،‭ ‬ومع‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭
‬سيتحمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المطور‭ ‬والمستثمر‭ ‬كلفة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وستكون‭ ‬الجودة‭ ‬افضل‭ ‬للطرق‭ ‬والشوارع‭
‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬،‭ ‬ويستبعد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تلاعب‭ ‬في‭ ‬الجودة،‭ ‬لأن‭ ‬بحسب‭
‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬فإنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬المقاولين‭ ‬والاستشاريين،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمطور‭ ‬الاختيار‭ ‬منهم‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭
‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬5 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬المشروع‭ ‬كضمانات‭ ‬مستقبلا،‭ ‬وهذا‭ ‬سيؤدي‭ ‬الى‭ ‬توافر‭ ‬جاهزية‭ ‬جميع‭ ‬الأراضي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬قبل‭ ‬البناء،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توافر‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للأراضي‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قسيمة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خدمات‭ ‬ولا‭ ‬تعرف‭ ‬متى‭ ‬ستصل‭ ‬اليها‭ ‬خدمات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والكهرباء‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أتوقع‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬شح‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬لأنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬تخوف‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬ودخول‭ ‬المستثمرين‭ ‬السوق‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬تتضح‭ ‬الصورة،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قلة‭ ‬العرض‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الأراضي،‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬كلفة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭. ‬

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