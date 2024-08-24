ارتفاع أسعار النفط في ظل تراجع الدولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ارتفعت أسعار النفط بنسبة واحد بالمائة، في ظل تراجع الدولار، لكن الأسعار لا تزال تتجه نحو إنهاء الأسبوع على تراجع، وذلك بسبب التعديلات السلبية لبيانات التوظيف الأمريكية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 95 سنتًا، أو ما يعادل 1.23 بالمائة، لتصل إلى 78.17 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 1.06 دولار، أو 1.45 بالمائة، إلى 74.07 دولارا للبرميل.
ورغم الارتفاع الطفيف سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بنحو اثنين بالمائة منذ بداية الأسبوع، في حين خسر خام غرب تكساس الوسيط أكثر من ثلاثة بالمائة.
وكان الخامان قد سجلا أدنى مستوياتهما منذ أوائل يناير في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد تعديل الحكومة الأمريكية تقديراتها لعدد الوظائف التي أضافها أصحاب الأعمال في البلاد حتى مارس الماضي.
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