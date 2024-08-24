ارتفاع أسعار النفط في ظل تراجع الدولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصعدت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬برنت‭ ‬بمقدار‭ ‬95‭ ‬سنتًا،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬1‭.‬23‭ ‬بالمائة،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬78.17‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل،‭ ‬كما‭ ‬ارتفعت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬الأمريكي‭ ‬بواقع‭ ‬1‭.‬06‭ ‬دولار،‭ ‬أو‭ ‬1‭.‬45‭ ‬بالمائة،‭ ‬إلى‭ ‬74‭.‬07‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭.‬

ورغم‭ ‬الارتفاع‭ ‬الطفيف‭ ‬سجلت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬برنت‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنحو‭ ‬اثنين‭ ‬بالمائة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬بالمائة‭.‬

وكان‭ ‬الخامان‭ ‬قد‭ ‬سجلا‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتهما‭ ‬منذ‭ ‬أوائل‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بعد‭ ‬تعديل‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تقديراتها‭ ‬لعدد‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬أضافها‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬حتى‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬