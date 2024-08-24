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ارتفاع أسعار النفط في ظل تراجع الدولار

8/24/2024 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬بنسبة‭ ‬واحد‭ ‬بالمائة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تراجع‭ ‬الدولار،‭ ‬لكن‭ ‬الأسعار‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬إنهاء‭ ‬الأسبوع‭ ‬على‭ ‬تراجع،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬التعديلات‭ ‬السلبية‭ ‬لبيانات‭ ‬التوظيف‭ ‬الأمريكية‭.‬

وصعدت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬برنت‭ ‬بمقدار‭ ‬95‭ ‬سنتًا،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬1‭.‬23‭ ‬بالمائة،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬78.17‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل،‭ ‬كما‭ ‬ارتفعت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬الأمريكي‭ ‬بواقع‭ ‬1‭.‬06‭ ‬دولار،‭ ‬أو‭ ‬1‭.‬45‭ ‬بالمائة،‭ ‬إلى‭ ‬74‭.‬07‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭.‬

ورغم‭ ‬الارتفاع‭ ‬الطفيف‭ ‬سجلت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬برنت‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنحو‭ ‬اثنين‭ ‬بالمائة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬بالمائة‭.‬

وكان‭ ‬الخامان‭ ‬قد‭ ‬سجلا‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتهما‭ ‬منذ‭ ‬أوائل‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بعد‭ ‬تعديل‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تقديراتها‭ ‬لعدد‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬أضافها‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬حتى‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬

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