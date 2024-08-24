رئيس الشورى يرعى ملتقى الشباب البحريني التطوعي الأربعاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬عيد‭ ‬بوخماس‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬برعاية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬العاشرة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬إيمانه‭ ‬بدور‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬موازية‭ ‬للجهود‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الدولة‭ ‬بمختلف‭ ‬مؤسساتها،‭ ‬حيث‭ ‬تحظى‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬سواعد‭ ‬فتيّة‭ ‬تبني‭ ‬الوطن‭ ‬وترفع‭ ‬رايته‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭. ‬وقدّم‭ ‬الدكتور‭ ‬بوخماس‭ ‬شكره‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لدعمه‭ ‬ورعايته‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬متتالية‭. ‬

وأوضح‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬راشد‭ ‬السندي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬أن‭ ‬ملتقى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يتميز‭ ‬بأنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬أكاديمي‭ ‬وتعليمي‭ ‬وترفيهي،‭ ‬تشمل‭ ‬التعلم‭ ‬والإثارة‭ ‬والشغف‭ ‬لإبراز‭ ‬مواهب‭ ‬الشباب‭ ‬وتسخير‭ ‬طاقاتهم‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬عليهم‭ ‬وعلى‭ ‬مجتمعهم‭ ‬بالنفع،‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬البرامج‭ ‬‮«‬جلسة‭ ‬محاكاة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعرّف‭ ‬بالسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ودورها‭ ‬وكيفية‭ ‬عملها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬عملي‭ ‬لجلسة‭ ‬افتراضية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يكون‭ ‬محورها‭ ‬تطلعات‭ ‬الشباب‭ ‬لرؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬و2050‭. ‬

وستُرفع‭ ‬التوصيات‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الشباب‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لدراستها‭ ‬وإمكانية‭ ‬العمل‭ ‬بها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ورش‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬وبرامج‭ ‬المغامرات‭ ‬الشبابية‭ ‬وأنشطة‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والصحة‭ ‬والإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬والسلامة‭ ‬المنزلية‭. ‬

ويعيش‭ ‬الشباب‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الملتقى‭ ‬بأوقات‭ ‬من‭ ‬المرح‭ ‬والشغف‭ ‬والتحدي،‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬والسلامة‭ ‬والإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬والأعمال‭ ‬التطوعية‭ ‬الميدانية،‭ ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للملتقى‭ ‬معايير‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أوسمة‭ ‬وجوائز‭ ‬التميز‭ ‬للمشاركين‭ ‬تحفيزًا‭ ‬لهم‭ ‬ولتعزيز‭ ‬روح‭ ‬المنافسة‭ ‬الشريفة‭ ‬بينهم‭. ‬