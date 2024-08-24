رئيس الشورى يرعى ملتقى الشباب البحريني التطوعي الأربعاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برعاية علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تقام فعاليات ملتقى الشباب البحريني التطوعي تحت شعار (الشباب تجدد وثبات) خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس 2024، بمشاركة 50 شاباً وشابة، بتنظيم جمعية البحرين للعمل التطوعي بالتعاون مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي.
وأشاد الدكتور حسن بن عيد بوخماس عضو مجلس النواب والرئيس الفخري لجمعية البحرين للعمل التطوعي، برعاية رئيس مجلس الشورى لهذه الفعالية في نسختها العاشرة التي تعكس إيمانه بدور المنظمات الأهلية في تقديم برامج وأنشطة موازية للجهود الرسمية التي تبذلها الدولة بمختلف مؤسساتها، حيث تحظى فئة الشباب باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة، باعتبارهم سواعد فتيّة تبني الوطن وترفع رايته في المحافل الدولية. وقدّم الدكتور بوخماس شكره لرئيس مجلس الشورى لدعمه ورعايته الفعالية على مدى عشر سنوات متتالية.
وأوضح عبدالعزيز راشد السندي رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للعمل التطوعي أن ملتقى هذا العام يتميز بأنشطة وبرامج ذات طابع أكاديمي وتعليمي وترفيهي، تشمل التعلم والإثارة والشغف لإبراز مواهب الشباب وتسخير طاقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع، حيث تتضمن البرامج «جلسة محاكاة في مجلس الشورى» الذي يعرّف بالسلطة التشريعية في المملكة ودورها وكيفية عملها، إضافة إلى تطبيق عملي لجلسة افتراضية لمجلس الشورى يكون محورها تطلعات الشباب لرؤية مملكة البحرين 2030 و2050.
وستُرفع التوصيات إلى لجنة الشباب بمجلس الشورى لدراستها وإمكانية العمل بها، إضافة إلى ورش التنمية البشرية وبرامج المغامرات الشبابية وأنشطة في العلوم والتكنولوجيا والصحة والإسعافات الأولية والسلامة المنزلية.
ويعيش الشباب المشاركون في الملتقى بأوقات من المرح والشغف والتحدي، في ورش التنمية البشرية والسلامة والإسعافات الأولية والأعمال التطوعية الميدانية، حيث وضعت اللجنة المنظمة للملتقى معايير للحصول على أوسمة وجوائز التميز للمشاركين تحفيزًا لهم ولتعزيز روح المنافسة الشريفة بينهم.
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