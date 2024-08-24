Monday, 26 August 2024 02:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الشورى يرعى ملتقى الشباب البحريني التطوعي الأربعاء

8/24/2024 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برعاية‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬تقام‭ ‬فعاليات‭ ‬ملتقى‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬التطوعي‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬الشباب‭ ‬تجدد‭ ‬وثبات‭) ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركة‭ ‬50‭ ‬شاباً‭ ‬وشابة،‭ ‬بتنظيم‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭.‬

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬عيد‭ ‬بوخماس‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬برعاية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬العاشرة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬إيمانه‭ ‬بدور‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬موازية‭ ‬للجهود‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الدولة‭ ‬بمختلف‭ ‬مؤسساتها،‭ ‬حيث‭ ‬تحظى‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬سواعد‭ ‬فتيّة‭ ‬تبني‭ ‬الوطن‭ ‬وترفع‭ ‬رايته‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭. ‬وقدّم‭ ‬الدكتور‭ ‬بوخماس‭ ‬شكره‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لدعمه‭ ‬ورعايته‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬متتالية‭. ‬

وأوضح‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬راشد‭ ‬السندي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬أن‭ ‬ملتقى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يتميز‭ ‬بأنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬أكاديمي‭ ‬وتعليمي‭ ‬وترفيهي،‭ ‬تشمل‭ ‬التعلم‭ ‬والإثارة‭ ‬والشغف‭ ‬لإبراز‭ ‬مواهب‭ ‬الشباب‭ ‬وتسخير‭ ‬طاقاتهم‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬عليهم‭ ‬وعلى‭ ‬مجتمعهم‭ ‬بالنفع،‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬البرامج‭ ‬‮«‬جلسة‭ ‬محاكاة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعرّف‭ ‬بالسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ودورها‭ ‬وكيفية‭ ‬عملها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬عملي‭ ‬لجلسة‭ ‬افتراضية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يكون‭ ‬محورها‭ ‬تطلعات‭ ‬الشباب‭ ‬لرؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬و2050‭. ‬

وستُرفع‭ ‬التوصيات‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الشباب‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لدراستها‭ ‬وإمكانية‭ ‬العمل‭ ‬بها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ورش‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬وبرامج‭ ‬المغامرات‭ ‬الشبابية‭ ‬وأنشطة‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والصحة‭ ‬والإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬والسلامة‭ ‬المنزلية‭. ‬

ويعيش‭ ‬الشباب‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الملتقى‭ ‬بأوقات‭ ‬من‭ ‬المرح‭ ‬والشغف‭ ‬والتحدي،‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬والسلامة‭ ‬والإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬والأعمال‭ ‬التطوعية‭ ‬الميدانية،‭ ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للملتقى‭ ‬معايير‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أوسمة‭ ‬وجوائز‭ ‬التميز‭ ‬للمشاركين‭ ‬تحفيزًا‭ ‬لهم‭ ‬ولتعزيز‭ ‬روح‭ ‬المنافسة‭ ‬الشريفة‭ ‬بينهم‭. ‬

MENAFN24082024000055011008ID1108597003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث