أمين عام ((الشورى)): تبادل التجارب والخبرات في المجال التشريعي يترجم رؤية الملك الداعمة لتمكين الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة الشقيقة تُشكل أنموذجًا رائدًا للعلاقات الأخوية المشتركة، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيح محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيرةً إلى ترجمة مستوى هذه العلاقة الراسخة بين البلدين من خلال تبادل التجارب والخبرات والتعاون في مجال العمل التشريعي، وتحفيز الممارسات الديمقراطية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة مستقبلاً في العمل التشريعي والسياسي.
جاء ذلك خلال استقبال الأمانة العامة لمجلس الشورى وفدًا من أعضاء مجلس شورى شباب الشارقة، بهدف التعرف على مسيرة العمل الديمقراطي والتشريعي بمملكة البحرين، وما تقدمه الأمانة العامة من جهود حثيثة لتعزيز الثقافة البرلمانية لدى فئة الشباب، وتشجيعهم على التعرف على اختصاصات ودور السلطة التشريعية ضمن مسارات العمل الوطني، وما توفره من دعم يساعدهم على المشاركة السياسية الفاعلة لتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، وصولاً إلى الأهداف والغايات الوطنية المنشودة.
ونقلت أمين عام مجلس الشورى للوفد الشبابي تحيات علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، مؤكدة اهتمام الأمانة العامة بتعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالشباب، وذلك في إطار ما يوليه المجلس من اهتمام كبير لإطلاع الشباب على سير العملية التشريعية ودورها المهم في بناء دولة القانون والمؤسسات، مشيرةً إلى أن العطاءات الشبابية تزخر بالأفكار والمبادرات النوعية والمتفردة، باعتبار أنها نابعة من احتياجات الشباب الفعلية وتواكب المتغيرات والمستجدات العصرية، ونوليها عناية كبيرة لما لها من انعكاسات إيجابية بارزة ضمن تطبيقات عمل المجلس ومخرجاته التشريعية.
من جانبه، أعرب عبدالرحمن الياسي رئيس الوفد عن خالص الشكر والتقدير لاهتمام الأمين العام لمجلس الشورى بلقاء الوفد الشبابي ومناقشة مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالعمل التشريعية ودور الشباب في هذا الجانب، مثنيًا على جهود الأمانة العامة الموجهة لتعزيز الوعي السياسي في المجتمع، وإبراز ثمار التجربة الديمقراطية الناجحة التي تشهدها مملكة البحرين.
وخلال الزيارة اطلع الوفد من خلال عرض تعريفي على عمل السلطة التشريعية في مملكة البحرين، واختصاصات مجلس الشورى، واللجان التي يضمها، وآلية التنسيق والتعاون بين مجلسي الشورى والنواب، وآلية التعاون مع السلطة التنفيذية، إلى جانب الدور الذي تضطلع به الأمانة العامة في دعم أعضاء مجلس الشورى، فيما قام الوفد بزيارة القاعة الرئيسية لجلسات مجلس الشورى للاطلاع على آلية انعقاد الجلسات.
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