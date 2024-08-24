أمين عام ((الشورى)): تبادل التجارب والخبرات في المجال التشريعي يترجم رؤية الملك الداعمة لتمكين الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬وفدًا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬شباب‭ ‬الشارقة،‭ ‬بهدف‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والتشريعي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬حثيثة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لدى‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬اختصاصات‭ ‬ودور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ضمن‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬وما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬الفاعلة‭ ‬لتلبية‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وتطلعاتهم‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الأهداف‭ ‬والغايات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنشودة‭.‬

ونقلت‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للوفد‭ ‬الشبابي‭ ‬تحيات‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬مؤكدة‭ ‬اهتمام‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالشباب،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬لإطلاع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬التشريعية‭ ‬ودورها‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العطاءات‭ ‬الشبابية‭ ‬تزخر‭ ‬بالأفكار‭ ‬والمبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬والمتفردة،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنها‭ ‬نابعة‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬الشباب‭ ‬الفعلية‭ ‬وتواكب‭ ‬المتغيرات‭ ‬والمستجدات‭ ‬العصرية،‭ ‬ونوليها‭ ‬عناية‭ ‬كبيرة‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬بارزة‭ ‬ضمن‭ ‬تطبيقات‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬ومخرجاته‭ ‬التشريعية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الياسي‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لاهتمام‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بلقاء‭ ‬الوفد‭ ‬الشبابي‭ ‬ومناقشة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالعمل‭ ‬التشريعية‭ ‬ودور‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬الموجهة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وإبراز‭ ‬ثمار‭ ‬التجربة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬اطلع‭ ‬الوفد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬تعريفي‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واختصاصات‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬واللجان‭ ‬التي‭ ‬يضمها،‭ ‬وآلية‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وآلية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬فيما‭ ‬قام‭ ‬الوفد‭ ‬بزيارة‭ ‬القاعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لجلسات‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬انعقاد‭ ‬الجلسات‭.‬