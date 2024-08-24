محافظة العاصمة تطلع خبراء الصحة العالمية على جهودها في برنامج ((العاصمة محافظة صحية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باستضافة‭ ‬خبراء‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لتقييم‭ ‬استحقاق‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬العاصمة‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬الذي‭ ‬تتبناه‭ ‬المحافظة،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬المحافظة‭ ‬لدوره‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬البيئة‭ ‬وتنميتها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬واعتماده‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬التشاركي‭ ‬الجماعي،‭ ‬واستهدافه‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وبيئتهم‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬عالمنا‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيقها‭ ‬لبرنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية،‭ ‬إذ‭ ‬جمعت‭ ‬كافة‭ ‬المستندات‭ ‬والوثائق‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمبادرة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬للأجهزة‭ ‬الذكية،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لتدشينه‭ ‬كمنصة‭ ‬تتضمن‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية،‭ ‬ومواقعها،‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬بما‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬خبراء‭ ‬المنظمة‭ ‬وكافة‭ ‬المهتمين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬المؤشرات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬والأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬ومعايير‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬عرض‭ ‬فيديو‭ ‬حول‭ ‬جهود‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬ومبادراتها‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬ضمن‭ ‬معايير‭ ‬منظمة‭ ‬الصحية‭ ‬العالمية‭ ‬للمدن‭ ‬الصحية،‭ ‬حيث‭ ‬أطلقت‭ ‬المحافظة‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬وكانت‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬المدينة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬وواصلت‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬هدفها‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬بحصول‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬المدينة‭ ‬الصحية‭ ‬كأول‭ ‬عاصمة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تدشن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬العاصمة‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‮»‬‭ ‬سعياً‭ ‬لتعميم‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬قرى‭ ‬ومناطق‭ ‬ومدن‭ ‬المحافظة‭.‬