محافظة العاصمة تطلع خبراء الصحة العالمية على جهودها في برنامج ((العاصمة محافظة صحية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقد حسن عبدالله المدني نائب محافظ العاصمة اجتماعاً مع الدكتورة سامية بهرام الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة، والدكتورة تسنيم عطاطرة ممثلة منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين، استعرض خلاله جهود محافظة العاصمة لاستيفاء معايير استحقاقها لقب المحافظة الصحية ضمن برنامج «العاصمة محافظة صحية» الذي أطلقته في يوليو العام الماضي بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتورة سمر الفقي الخبيرة الإقليمية لبرنامج المدن الصحية، والدكتور محمد خاشقجي رئيس المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية، إلى جانب أعضاء لجنة المدن الصحية برئاسة الدكتورة وفاء الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة.
وبهذه المناسبة، أعرب نائب المحافظ عن سعادته باستضافة خبراء منظمة الصحة العالمية لتقييم استحقاق محافظة العاصمة لقب «العاصمة محافظة صحية» ضمن برنامج المدن الصحية الذي تتبناه المحافظة، والذي يعد من المبادرات الرائدة التي أطلقتها المحافظة لدوره في رعاية البيئة وتنميتها، وتعزيز الصحة العامة، واعتماده بشكل أساسي على العمل التشاركي الجماعي، واستهدافه بشكل مباشر أفراد المجتمع وبيئتهم.
وأوضح أن محافظة العاصمة حرصت على مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده عالمنا اليوم من خلال تطبيقها لبرنامج المدن الصحية، إذ جمعت كافة المستندات والوثائق المرتبطة بالمبادرة في تطبيق للأجهزة الذكية، تمهيداً لتدشينه كمنصة تتضمن معلومات عن أهم المرافق الحيوية، ومواقعها، والخدمات التي تقدم في المحافظة، بما يسهل على خبراء المنظمة وكافة المهتمين في هذا المجال التعرف على المؤشرات الصحية في المحافظة، والاطلاع على المبادرات والأنشطة والبرامج التي تصب في محاور ومعايير برنامج المدن الصحية.
وتم خلال الاجتماع، عرض فيديو حول جهود محافظة العاصمة ومبادراتها التي تصب ضمن معايير منظمة الصحية العالمية للمدن الصحية، حيث أطلقت المحافظة برنامج المدن الصحية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية في عام 2017، وكانت نقطة انطلاق البرنامج في أم الحصم بحصولها على لقب المدينة الصحية في 2018، وواصلت تنفيذ البرنامج لتصل إلى هدفها في 2021 بحصول المنامة على لقب المدينة الصحية كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط، قبل أن تدشن في العام الماضي برنامج «العاصمة محافظة صحية» سعياً لتعميم البرنامج على كافة قرى ومناطق ومدن المحافظة.
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