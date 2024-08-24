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هيئة الفضاء تشارك في قمة تعليم الفضاء 2024

8/24/2024 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ (‬ NSSA ‭) ‬في‭ ‬قمة‭ ‬تعليم‭ ‬الفضاء‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬المعلمين‭ ‬والمهتمين‭ ‬والمهنيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬لاستكشاف‭ ‬طرق‭ ‬مبتكرة‭ ‬يمكن‭ ‬للبشرية‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الاستعداد‭ ‬لاقتصاد‭ ‬الفضاء‭ ‬المزدهر‭ ‬ومستقبل‭ ‬وشيك‭ ‬متعدد‭ ‬الكواكب‭.‬

وتهدف‭ ‬قمة‭ ‬تعليم‭ ‬الفضاء‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬بين‭ ‬المشاركين،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والتعليم‭. ‬وأتاحت‭ ‬القمة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مناقشات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬وعروض‭ ‬تقديمية‭ ‬محفزة‭ ‬للتفكير‭ ‬تتناول‭ ‬تحديات‭ ‬وفرص‭ ‬العيش‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭.‬

أحد‭ ‬الموضوعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬تأثير‭ ‬النظرة‭ ‬العامة‭. ‬وتصف‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬التي‭ ‬أبلغ‭ ‬عنها‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬أثناء‭ ‬رحلات‭ ‬الفضاء،‭ ‬التحول‭ ‬العميق‭ ‬في‭ ‬النظرة‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬عندما‭ ‬يرى‭ ‬المرء‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬الفضاء‭. ‬إن‭ ‬مشاهدة‭ ‬كوكبنا‭ ‬ككرة‭ ‬هشة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬‮«‬معلقة‭ ‬في‭ ‬الفراغ‮»‬،‭ ‬محمية‭ ‬بغلاف‭ ‬رقيق،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬شعور‭ ‬عميق‭ ‬بالرهبة،‭ ‬وفهم‭ ‬الترابط‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الحياة،‭ ‬وتجديد‭ ‬الالتزام‭ ‬بحماية‭ ‬البيئية‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬القمة،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬منصة‭ ‬فريدة‭ ‬لنا‭ ‬لتبادل‭ ‬رؤانا‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬العالميين‭ ‬للتحضير‭ ‬لمستقبل‭ ‬يكون‭ ‬فيه‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء‭ ‬والسكن‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬البشري‭. ‬إن‭ ‬تأثير‭ ‬النظرة‭ ‬العامة‭ ‬هو‭ ‬تذكير‭ ‬قوي‭ ‬بمسؤوليتنا‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬كوكبنا،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬آثاره‭ ‬مع‭ ‬أقراننا‭ ‬وخصوصا‭ ‬المعنيين‭ ‬بإعداد‭ ‬المناهج‭ ‬التعليمية‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬لضمان‭ ‬نقل‭ ‬خلاصة‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬لضمان‭ ‬تطور‭ ‬القدرات‭ ‬والمهارات‭ ‬البشرية‭ ‬لمواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬المستقبل‭ ‬وخصوصا‭ ‬عصر‭ ‬ازدهار‭ ‬الفضاء‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬قد‭ ‬استضافت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بالتعليم‭ ‬والفضاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذات‭ ‬الأهداف‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تفاعلية‭ ‬حول‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الفضاء،‭ ‬وبرامج‭ ‬التوعية‭ ‬التعليمية،‭ ‬وحلقات‭ ‬نقاش‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الجلسات‭ ‬إلى‭ ‬إلهام‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬ومهندسي‭ ‬الفضاء‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬للتعليم‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬اقتصاد‭ ‬فضاء‭ ‬وطني‭ ‬مستدام‭ ‬وشامل‭.‬

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