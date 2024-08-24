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الملك يهنئ رئيس الأوروغواي الشرقية بذكرى الاستقلال

8/24/2024 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامـة‭ ‬الرئيـس‭ ‬لويس‭ ‬ألبرتو‭ ‬لا‭ ‬كاليي‭ ‬بو‭ ‬رئيس‭ ‬جمهوريــة‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الشرقية‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلاده،‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهوريـة‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الشرقية‭ ‬الصديق‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬

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