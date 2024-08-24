الملك يهنئ رئيس الأوروغواي الشرقية بذكرى الاستقلال

الملك يهنئ رئيس الأوروغواي الشرقية بذكرى الاستقلال
التاريخ
8/24/2024 7:11:22 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامـة الرئيـس لويس ألبرتو لا كاليي بو رئيس جمهوريــة الأوروغواي الشرقية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهوريـة الأوروغواي الشرقية الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.
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