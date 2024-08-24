شباب الطائرة يفوز ببرونزية غرب آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
متابعة: علي ميرزا
حصل منتخبنا للشباب للكرة الطائرة على الميدالية البرونزية بعد فوزه في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع على المنتخب اللبناني بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-19، 25-21، 24-26، 26-24 في اللقاء الذي أقيم في صالة نادي العين الإماراتي ضمن منافسات اليوم النهائي من بطولة غرب آسيا للشباب في نسختها الثانية.
وشهد الشوط الثاني تعرض لاعب صفوف المنتخب البديل علي سلطان للإصابة في ركبته خلال محاولته الدفاعية، وقد استبدل بزميله علي حسين.
وكاد المنتخب اللبناني أن يأخذ منتخبنا إلى شوط فاصل عندما تقدم في نتيجة الشوط الرابع 22-19 مستفيدا من التغييرات غير الموفقة التي أجراها المنتخب.
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