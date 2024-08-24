شباب الطائرة يفوز ببرونزية غرب آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





حصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬للشباب‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬24‭-‬26،‭ ‬26‭-‬24‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية‭.‬

وشهد‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تعرض‭ ‬لاعب‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬البديل‭ ‬علي‭ ‬سلطان‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬خلال‭ ‬محاولته‭ ‬الدفاعية،‭ ‬وقد‭ ‬استبدل‭ ‬بزميله‭ ‬علي‭ ‬حسين‭.‬

وكاد‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬22‭-‬19‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭ ‬غير‭ ‬الموفقة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬المنتخب‭.‬