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خفر السواحل: تعرض 5 بوانيش لسطو مسلح في المنطقة البحرية الشمالية

8/24/2024 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرحت‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬بأن‭ ‬خمسة‭ ‬بوانيش‭ ‬بحرينية‭ ‬أبلغت‭ ‬عن‭ ‬تعرضها‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬لعملية‭ ‬سطو‭ ‬مسلح‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬البحرية‭ ‬الشمالية‭ ‬بداخل‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬بٌعد‭ ‬33‭ ‬ميلا‭ ‬بحريا‭ ‬من‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬وتم‭ ‬خلالها‭ ‬سرقة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ومحتويات‭ ‬البوانيش‭ ‬ومقتنيات‭ ‬شخصية‭ ‬تحت‭ ‬التهديد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬محصلة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭.‬

وأشارت‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬البلاغات‭ ‬تمت‭ ‬مباشرة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬والقانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬إخطار‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالواقعة‭.‬

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