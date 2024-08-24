خفر السواحل: تعرض 5 بوانيش لسطو مسلح في المنطقة البحرية الشمالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صرحت قيادة خفر السواحل بأن خمسة بوانيش بحرينية أبلغت عن تعرضها يوم أمس لعملية سطو مسلح في المنطقة البحرية الشمالية بداخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين على بٌعد 33 ميلا بحريا من ديار المحرق، وتم خلالها سرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية ومحتويات البوانيش ومقتنيات شخصية تحت التهديد، بالإضافة إلى محصلة صيد الأسماك.
وأشارت قيادة خفر السواحل إلى أنه فور تلقي البلاغات تمت مباشرة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، فيما تم إخطار النيابة العامة بالواقعة.
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