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جنود الاحتلال يحرقون المصحف الشريف في مسجد بغزة

8/24/2024 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أدانت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬قيام‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بحرق‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬خلال‭ ‬اقتحامهم‭ ‬وتدنيسهم‭ ‬مسجد‭ ‬بني‭ ‬صالح‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مطالبة‭ ‬من‭ ‬وصفتهم‭ ‬بـ«أحرار‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬بالغضب‭ ‬والإدانة‭.‬

وقالت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬إن‭ ‬إحراق‭ ‬نسخ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وتدنيس‭ ‬واستهداف‭ ‬المساجد‭ ‬وتدميرها‭ ‬يؤكّد‭ ‬طبيعة‭ ‬إسرائيل‭ ‬المتطرفة،‭ ‬وجنوده‭ ‬المشبَعين‭ ‬بالحقد‭ ‬والإجرام،‭ ‬وسلوكهم‭ ‬الفاشي‭ ‬تجاه‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمتُّ‭ ‬إلى‭ ‬هوية‭ ‬الأمة‭ ‬ومقدساتها‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬قيام‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬بتوثيق‭ ‬جريمتهم‭ ‬النكراء،‭ ‬ونشرها‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬يشير‭ ‬بوضوح‭ ‬إلى‭ ‬سياسة‭ ‬إجرامية‭ ‬ممنهجة،‭ ‬تديرها‭ ‬حكومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬النازية،‭ ‬إمعاناً‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الوحشية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وكل‭ ‬مظاهر‭ ‬الحياة‭ ‬فيه‭.‬

وناشدت‭ ‬حماس‭ ‬جماهير‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬وجميع‭ ‬الحكومات‭ ‬والمنظمات‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬وأحرار‭ ‬العالم‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬وإدانتهم‭ ‬السلوك‭ ‬الصهيوني‭ ‬الفاشي‭.‬

وحثت‭ ‬حماس‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬التحرك‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬المقدسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمسيحية‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬ووقف‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتوجيه‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬والإسناد‭ ‬لصمود‭ ‬شعبنا‭ ‬ومقاومته‭ ‬الباسلة،‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬آلة‭ ‬القتل‭ ‬والإرهاب‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬أرضنا‭ ‬ومقدساتنا‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭.‬

وأظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬صورتها‭ ‬كاميرات‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬ومسيّرات‭ ‬تابعة‭ ‬للاحتلال‭ ‬انتهاكات‭ ‬بحق‭ ‬المساجد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬شملت‭ ‬إحراق‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف‭.‬

وأظهرت‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬القطرية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬23‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭ ‬اقتحام‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬مسجد‭ ‬بني‭ ‬صالح‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬وإحراق‭ ‬جميع‭ ‬المصاحف‭ ‬داخله،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬الصور‭ ‬نسف‭ ‬الاحتلال‭ ‬المسجد‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أقدم‭ ‬مساجد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وتشير‭ ‬الصور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬استهدفت‭ ‬مساجد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬كلها‭ ‬إما‭ ‬قصفا‭ ‬وإما‭ ‬نسفا‭ ‬خلال‭ ‬عدوانها‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬أشهر‭.‬

وتظهر‭ ‬الصور‭ ‬نسف‭ ‬الاحتلال‭ ‬المسجد‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬أحد‭ ‬أقدم‭ ‬مساجد‭ ‬القطاع،‭ ‬الذي‭ ‬شيد‭ ‬قبل‭ ‬96‭ ‬عاماً،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬مسجد‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬الكبير‭ ‬أقدم‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬بعقدين‭.‬

كما‭ ‬أظهرت‭ ‬صور‭ ‬أخرى‭ ‬اقتحام‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬مسجد‭ ‬بني‭ ‬صالح‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬وإحراقهم‭ ‬جميع‭ ‬المصاحف‭ ‬داخل‭ ‬المسجد‭.‬

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