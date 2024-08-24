وزارة الإسكان تشرع في تنفيذ مشروع تطوير مركز خدمة العملاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدء تنفيذ خطة تطوير شاملة للمقر الرئيسي لمركز خدمة العملاء بمقر الوزارة في المنطقة الدبلوماسية، اعتبارًا من اليوم الأحد 25 أغسطس الجاري مع توفير مركز مؤقت بالطابق الأرضي للمبنى لاستقبال طلبات المراجعين لحين الانتهاء من أعمال تجديد المركز الرئيسي.
وقالت الوزارة إن خطة تطوير مركز خدمة العملاء تأتي في إطار الخطط الرامية الى تطوير كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير مرافق المركز واستحداث مرافق جديدة به لتسهيل معاملات المراجعين، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لمسار التطوير الشامل للخدمات الإلكترونية واستحداث منصة مركز خدمة العملاء عن بُعد، حيث أصبح بإمكان المواطنين تنفيذ جميع معاملاتهم عبر الخدمات الإلكترونية بموقع الوزارة، ومن خلال خدمات الإسكان المتاحة عبر البوابة الوطنية bahrain . bh .
وأوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن خطة تطوير مركز خدمة العملاء بالوزارة ستستمر حتى الربع الأول من العام المقبل، وسيكون استقبال المراجعين بالمركز المؤقت عبر البوابة رقم (2) بمبنى الوزارة والذي يضم كذلك موظفي بنك الإسكان.
وكانت الوزارة قد حصلت على تصنيف الفئة الذهبية ضمن مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية «تقييم 4»، وتسعى الوزارة من خلال تطوير مقر مركز خدمة العملاء إلى توفير أفضل المواصفات الفنية، واستحداث مرافق جديدة تسهم في تطوير مخرجات المركز وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمراجعين.
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