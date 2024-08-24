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وزارة الإسكان تشرع في تنفيذ مشروع تطوير مركز خدمة العملاء

8/24/2024 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بدء‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬شاملة‭ ‬للمقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬25‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬مركز‭ ‬مؤقت‭ ‬بالطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬للمبنى‭ ‬لاستقبال‭ ‬طلبات‭ ‬المراجعين‭ ‬لحين‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬تجديد‭ ‬المركز‭ ‬الرئيسي‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الخطط‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬مرافق‭ ‬المركز‭ ‬واستحداث‭ ‬مرافق‭ ‬جديدة‭ ‬به‭ ‬لتسهيل‭ ‬معاملات‭ ‬المراجعين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬امتدادًا‭ ‬لمسار‭ ‬التطوير‭ ‬الشامل‭ ‬للخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬واستحداث‭ ‬منصة‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬المواطنين‭ ‬تنفيذ‭ ‬جميع‭ ‬معاملاتهم‭ ‬عبر‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بموقع‭ ‬الوزارة،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬خدمات‭ ‬الإسكان‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬ bahrain ‭.‬ bh ‭. ‬

وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬بالوزارة‭ ‬ستستمر‭ ‬حتى‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وسيكون‭ ‬استقبال‭ ‬المراجعين‭ ‬بالمركز‭ ‬المؤقت‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬بمبنى‭ ‬الوزارة‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬كذلك‭ ‬موظفي‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭.‬

وكانت‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬الفئة‭ ‬الذهبية‭ ‬ضمن‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬الفئة‭ ‬الذهبية‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬4‮»‬،‭ ‬وتسعى‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬مقر‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬المواصفات‭ ‬الفنية،‭ ‬واستحداث‭ ‬مرافق‭ ‬جديدة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مخرجات‭ ‬المركز‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬خدمة‭ ‬ممكنة‭ ‬للمراجعين‭.‬

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