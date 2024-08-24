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إطلاق مشروع لدمج طلبة العلوم الصحية في القطاع الطبي بقطاع غزة بتمويل كويتي

8/24/2024 3:37:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من وسام أبو زيد
غزة - 24 - 8 (كونا) -- أطلقت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في قطاع غزة مشروع (رحماء بينهم) للتدخل العاجل بهدف دمج طلبة العلوم الصحية في الجامعات الفلسطينية في القطاع الطبي بغزة بتمويل من (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) بدولة الكويت ضمن وقفية (الإسراء) العامة.
وقال نائب رئيس الكلية الجامعية لشؤون للتخطيط والعلاقات الخارجية الدكتور محمد مشتهى في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن المشروع يستمر خمسة أشهر ويستهدف الطلبة المتوقع تخرجهم خلال العام الحالي من أجل إلحاقهم بالقطاع الصحي في مستشفيات جنوبي قطاع غزة.
ووجه مشتهى الشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على استمرارية الدعم السخي لمسيرة التعليم الجامعي في قطاع غزة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المستمر للشهر ال11 علي التوالي.
وأوضح أن المشروع يشمل مشاركة 350 طالبا وطالبة ضمن تخصصات كلية العلوم الصحية وسيتيح الفرصة لتطوير القدرات العملية ولبنائها من خلال مساعدة الطلبة على اجتياز تدريباتهم الميدانية في المستشفيات والمراكز الصحية العاملة جنوبي القطاع.
وأكد أن المشروع يوفر بيئة عمل تدريبية مهنية تماثل طبيعة العمل الحقيقية للطلبة في ظل الحاجة المتنامية والعاجلة لتوفير الكثير من الكوادر الطبية والتمريضية لإسعاف المرضى والمصابين في مستشفيات جنوبي القطاع.
واعتبر أن مشروع (رحماء بينهم) يمثل نافذة أمل للطلبة إذ يمكنهم من متابعة دراستهم التي توفقت منذ أكثر 10 أشهر بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يشهد "حرب إبادة غير مسبوقة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى بين المواطنين" الفلسطينيين.
وأضاف أن المشروع يسهم كذلك في سد الفجوات التي يعاني منها القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية بفعل النقص الحاد في الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة بالقطاع. (النهاية)

و ا ب / م ع ا




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