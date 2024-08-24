الديوان الأميري يشكر المعزين بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان فيصل دعيج السلمان الصباح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 8 (كونا) -- بسم الله الرحمن الرحيم
جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:
"باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام يتقدم الديوان الأميري بالشكر الجزيل إلى كافة الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام الذين شاركوا بتقديم التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلمان فيصل دعيج السلمان الصباح إذ نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون". (النهاية)
ع ع ح
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