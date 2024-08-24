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وساطة إماراتية سابعة بين روسيا وأوكرانيا تكلل بإطلاق سراح 230 أسيرا

8/24/2024 3:37:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 24 - 8 (كونا) -- أعلنت الإمارات اليوم السبت نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب سابعة شملت 230 أسيرا مناصفة بين الجانبين ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1788 أسيرا.
وثمنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان جهود حكومتي روسيا وأوكرانيا على تعاونهما مع الوساطة التي بذلتها الإمارات موضحة أن هذا الإنجاز يأتي بعد نحو شهر على وساطة سابقة ناجحة.
وأضافت أن الوساطة الإماراتية تعكس التزام الإمارات بصفتها وسيطا موثوقا فيه لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين.
وذكرت أن نجاح الوساطة الجديدة التي تعد السابعة من نوعها منذ بداية عام 2024 يجسد علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع الإمارات بالبلدين مؤكدة استمرار مساعي الدولة كذلك في دعم جميع الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين.
ونجحت جهود الوساطة الإماراتية منذ بداية العام الحالي في إتمام ست عمليات سابقة لتبادل لأسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة وروسيا. (النهاية)

س خ م / م ع ا




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