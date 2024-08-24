وساطة إماراتية سابعة بين روسيا وأوكرانيا تكلل بإطلاق سراح 230 أسيرا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أبوظبي - 24 - 8 (كونا) -- أعلنت الإمارات اليوم السبت نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب سابعة شملت 230 أسيرا مناصفة بين الجانبين ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1788 أسيرا.
وثمنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان جهود حكومتي روسيا وأوكرانيا على تعاونهما مع الوساطة التي بذلتها الإمارات موضحة أن هذا الإنجاز يأتي بعد نحو شهر على وساطة سابقة ناجحة.
وأضافت أن الوساطة الإماراتية تعكس التزام الإمارات بصفتها وسيطا موثوقا فيه لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين.
وذكرت أن نجاح الوساطة الجديدة التي تعد السابعة من نوعها منذ بداية عام 2024 يجسد علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع الإمارات بالبلدين مؤكدة استمرار مساعي الدولة كذلك في دعم جميع الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين.
ونجحت جهود الوساطة الإماراتية منذ بداية العام الحالي في إتمام ست عمليات سابقة لتبادل لأسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة وروسيا. (النهاية)
س خ م / م ع ا
MENAFN24082024000071011013ID1108596891
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