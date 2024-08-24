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دولة الكويت تشيد بالبيان الصادر عن مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان)

8/24/2024 3:37:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 8 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن إشادة دولة الكويت بما جاء في البيان الصادر عن مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) مثنية على جهود الشركاء الدوليين والإقليميين في محادثات جنيف.
وأشادت الوزارة في بيان اليوم السبت بالاتفاق بفتح المعابر وتأمين الطرق لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب السوداني مرحبة بالدعوة للالتزام بإعلان جدة الصادر في مايو 2023.
وأكدت الوزارة على استمرار دولة الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق ضمن الجسر الجوي الكويتي والذي بلغ حوالي 24 طائرة محملة بمساعدات إنسانية تحتوي على مواد غذائية وطبية ودوائية وإيوائية وسيارات إسعاف. (النهاية)

ن م ع / ع ع ح




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