دولة الكويت تشيد بالبيان الصادر عن مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 8 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن إشادة دولة الكويت بما جاء في البيان الصادر عن مجموعة (متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان) مثنية على جهود الشركاء الدوليين والإقليميين في محادثات جنيف.
وأشادت الوزارة في بيان اليوم السبت بالاتفاق بفتح المعابر وتأمين الطرق لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب السوداني مرحبة بالدعوة للالتزام بإعلان جدة الصادر في مايو 2023.
وأكدت الوزارة على استمرار دولة الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق ضمن الجسر الجوي الكويتي والذي بلغ حوالي 24 طائرة محملة بمساعدات إنسانية تحتوي على مواد غذائية وطبية ودوائية وإيوائية وسيارات إسعاف. (النهاية)
ن م ع / ع ع ح
MENAFN24082024000071011013ID1108596890
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