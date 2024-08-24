مقتل 3 اشخاص وجرح اخرين في انفجار جنوب غربي باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسلام اباد - 24 - 8 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمنية الباكستانية اليوم السبت مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 13 آخرين جراء انفجار في سوق محلي بمقاطعة (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
وذكرت شرطة مدينة (بيشين لرويترز) في بيان إن المتفجرات "كانت مثبتة على دراجة نارية مصفوفة في بالقرب من مقر الشرطة والسوق المحلي في المدينة".
بدوره قال مدير المستشفى الحكومي في المقاطعة الدكتور وكيل شيراني في بيان لوسائل الإعلام ان الانفجار تسبب في قتل طفلين وامرأة متأثرة بإصابتها بالإضافة الى إصابة 14 شخصا بينهم شرطيين اثنين وخمسة حالات في حالة حرجة.
بدوره عبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان عن حزنه العميق إزاء الحادث الذي تأثرت به تلك العائلات مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة العمليات التي تقوم بها قوات الأمن ضد "الإرهابيين".
وأضاف البيان نقلا عن شريف "يجب ان ينال المسؤولون عن ذلك العمل الإرهابي عقابهم وفقا للقانون" معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد شريف توجيهه للسلطات الصحية بتوفير أفضل علاج ممكن للجرحى..
ويأتي الانفجار في الوقت الذي تشهد فيه باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان بعد إنهاء حركة طالبان - باكستان اتفاقا لإيقاف إطلاق النار مع الحكومة العام الماضي.
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