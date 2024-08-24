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مقتل 3 اشخاص وجرح اخرين في انفجار جنوب غربي باكستان

8/24/2024 3:37:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 24 - 8 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمنية الباكستانية اليوم السبت مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 13 آخرين جراء انفجار في سوق محلي بمقاطعة (بلوشستان) جنوب غربي باكستان.
وذكرت شرطة مدينة (بيشين لرويترز) في بيان إن المتفجرات "كانت مثبتة على دراجة نارية مصفوفة في بالقرب من مقر الشرطة والسوق المحلي في المدينة".
بدوره قال مدير المستشفى الحكومي في المقاطعة الدكتور وكيل شيراني في بيان لوسائل الإعلام ان الانفجار تسبب في قتل طفلين وامرأة متأثرة بإصابتها بالإضافة الى إصابة 14 شخصا بينهم شرطيين اثنين وخمسة حالات في حالة حرجة.
بدوره عبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان عن حزنه العميق إزاء الحادث الذي تأثرت به تلك العائلات مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة العمليات التي تقوم بها قوات الأمن ضد "الإرهابيين".
وأضاف البيان نقلا عن شريف "يجب ان ينال المسؤولون عن ذلك العمل الإرهابي عقابهم وفقا للقانون" معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد شريف توجيهه للسلطات الصحية بتوفير أفضل علاج ممكن للجرحى..
ويأتي الانفجار في الوقت الذي تشهد فيه باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان بعد إنهاء حركة طالبان - باكستان اتفاقا لإيقاف إطلاق النار مع الحكومة العام الماضي.
س ب ك / ف ا س



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