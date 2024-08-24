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الرئيس التركي: واعون لضرورة امتلاكنا لأسطول بحري قوي وفعال

8/24/2024 3:37:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 24 - 8 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن حكومته على وعي بضرورة امتلاك تركيا لأسطول قوي وفعال سواء في بحارها أو في المناطق الجغرافية البعيدة.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل أقيم بولاية (موغلا) جنوب غربي البلاد بمناسبة افتتاح قيادة حوض (أكساز) لبناء السفن وتسليم منصات بحرية للقوات التركية "واعون بضرورة أن يكون لدينا قوة بحرية قوية وفعالة سواء في وطننا الأزرق (البحار) أو في المناطق الجغرافية البعيدة من أجل العيش بسلام في أراضينا".
وأشار إلى أن غواصة (بيري ريس) ستدخل الخدمة بدءا من اليوم السبت وأنها تشكل أهمية كبيرة بالنسبة إلى القوات المسلحة التركية.
وأعلن أن الغواصات التركية من طراز (ريس) مجهزة بميزات "تتفوق على نظيراتها في العالم" مشددا على أن الغواصات تأتي على رأس العناصر الاستراتيجية في قيادة القوات البحرية.
وكشف أن حكومته تخطط لإدخال الغواصة محلية الصنع (خضر ريس) في الخدمة عام 2025 والغواصة (مراد ريس) في 2026.
وأشار الى أن حكومته ستعزز قوة الأسطول البحري لتركيا من خلال وضع جميع الغواصات التي يجري إنتاجها ضمن مشروع الغواصات الوطنية في الخدمة بحلول عام 2029.
من جهة كيف الرئيس أردوغان إلى أن المساحة الإجمالية لحوض بناء السفن الذي تم افتتاحه اليوم السبت تبلغ 113 ألف متر مربع منها 13 ألف متر مربع مغلقة.
وقال إن هذا الحوض يتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعه عند تقاطع بحر (إيجه) و(البحر الأبيض المتوسط) بما يلائم بنيته الطبيعية ومينائه المحمي.
وكشف أردوغان أن تركيا ستمتلك حوضا آخر لبناء السفن في المستقبل على ساحل ولاية مرسين مؤكدا أن هذه الأحواض ستساهم في صيانة وإصلاح حراس الوطن الأزرق في سواحل (إيجه) و البحر المتوسط) إلى جانب حوضي (إسطنبول) و(غولجوك) بولاية (قوجة إيلي)
وشدد أردوغان على أن الصناعات الدفاعية "مجال لا يتحمل الإهمال أبدا ولا يقبل التوقفات ويتطلب عملا متواصلا بوتيرة عالية" مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي لمشاريع الصناعات الدفاعية في تركيا تجاوز ال96 مليار دولار. (النهاية)

ط أ / ف ا س



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