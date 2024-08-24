الرئيس التركي: واعون لضرورة امتلاكنا لأسطول بحري قوي وفعال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول - 24 - 8 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن حكومته على وعي بضرورة امتلاك تركيا لأسطول قوي وفعال سواء في بحارها أو في المناطق الجغرافية البعيدة.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل أقيم بولاية (موغلا) جنوب غربي البلاد بمناسبة افتتاح قيادة حوض (أكساز) لبناء السفن وتسليم منصات بحرية للقوات التركية "واعون بضرورة أن يكون لدينا قوة بحرية قوية وفعالة سواء في وطننا الأزرق (البحار) أو في المناطق الجغرافية البعيدة من أجل العيش بسلام في أراضينا".
وأشار إلى أن غواصة (بيري ريس) ستدخل الخدمة بدءا من اليوم السبت وأنها تشكل أهمية كبيرة بالنسبة إلى القوات المسلحة التركية.
وأعلن أن الغواصات التركية من طراز (ريس) مجهزة بميزات "تتفوق على نظيراتها في العالم" مشددا على أن الغواصات تأتي على رأس العناصر الاستراتيجية في قيادة القوات البحرية.
وكشف أن حكومته تخطط لإدخال الغواصة محلية الصنع (خضر ريس) في الخدمة عام 2025 والغواصة (مراد ريس) في 2026.
وأشار الى أن حكومته ستعزز قوة الأسطول البحري لتركيا من خلال وضع جميع الغواصات التي يجري إنتاجها ضمن مشروع الغواصات الوطنية في الخدمة بحلول عام 2029.
من جهة كيف الرئيس أردوغان إلى أن المساحة الإجمالية لحوض بناء السفن الذي تم افتتاحه اليوم السبت تبلغ 113 ألف متر مربع منها 13 ألف متر مربع مغلقة.
وقال إن هذا الحوض يتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعه عند تقاطع بحر (إيجه) و(البحر الأبيض المتوسط) بما يلائم بنيته الطبيعية ومينائه المحمي.
وكشف أردوغان أن تركيا ستمتلك حوضا آخر لبناء السفن في المستقبل على ساحل ولاية مرسين مؤكدا أن هذه الأحواض ستساهم في صيانة وإصلاح حراس الوطن الأزرق في سواحل (إيجه) و البحر المتوسط) إلى جانب حوضي (إسطنبول) و(غولجوك) بولاية (قوجة إيلي)
وشدد أردوغان على أن الصناعات الدفاعية "مجال لا يتحمل الإهمال أبدا ولا يقبل التوقفات ويتطلب عملا متواصلا بوتيرة عالية" مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي لمشاريع الصناعات الدفاعية في تركيا تجاوز ال96 مليار دولار. (النهاية)
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