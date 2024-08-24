رئيس الوزراء الفرنسي: نجونا من مأساة محققة عقب هجوم الكنيس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 24 - 8 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال إن فرنسا نجت من مأساة محققة عقب الانفجار الذي وقع اليوم السبت أمام كنيس يقع قرب مدينة مونبلييه بجنوب فرنسا.
وقال أتال للصحفيين من موقع الانفجار برفقة وزير
الداخلية غيرالد دارمانان "صور كاميرات المراقبة تظهر أن المهاجم كان مصمما للغاية" مشيرا إلى أنه جرى حشد أكثر من 200 من قوات الشرطة للعثور على المشتبه به.
وقررت نيابة مكافحة الإرهاب في فرنسا فتح تحقيق في محاولات "اغتيال إرهابية" بعد انفجار سيارة تحتوي على أسطوانة غاز وإضرام حريق أمام كنيس بيت يعقوب (معبد يهودي) بمدينة لاغراند مو الساحلية القريبة من مدينة مونبلييه بمقاطعة إيرو في جنوب فرنسا ما أدى إلى جرح عنصر من الشرطة.
وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر موقع "اكس" بـ"هذا العمل الإرهابي" مؤكدا "نلجأ إلى كل الوسائل للعثور على مرتكب هذا العمل الإرهابي".
وأعلنت فرنسا تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع اليهودية في أعقاب الهجوم الذي وقع في وقت مبكر اليوم. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN24082024000071011013ID1108596887
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.