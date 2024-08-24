Monday, 26 August 2024 02:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء الفرنسي: نجونا من مأساة محققة عقب هجوم الكنيس

8/24/2024 3:37:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 24 - 8 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال إن فرنسا نجت من مأساة محققة عقب الانفجار الذي وقع اليوم السبت أمام كنيس يقع قرب مدينة مونبلييه بجنوب فرنسا.
وقال أتال للصحفيين من موقع الانفجار برفقة وزير الداخلية غيرالد دارمانان "صور كاميرات المراقبة تظهر أن المهاجم كان مصمما للغاية" مشيرا إلى أنه جرى حشد أكثر من 200 من قوات الشرطة للعثور على المشتبه به.
وقررت نيابة مكافحة الإرهاب في فرنسا فتح تحقيق في محاولات "اغتيال إرهابية" بعد انفجار سيارة تحتوي على أسطوانة غاز وإضرام حريق أمام كنيس بيت يعقوب (معبد يهودي) بمدينة لاغراند مو الساحلية القريبة من مدينة مونبلييه بمقاطعة إيرو في جنوب فرنسا ما أدى إلى جرح عنصر من الشرطة.
وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر موقع "اكس" بـ"هذا العمل الإرهابي" مؤكدا "نلجأ إلى كل الوسائل للعثور على مرتكب هذا العمل الإرهابي".
وأعلنت فرنسا تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع اليهودية في أعقاب الهجوم الذي وقع في وقت مبكر اليوم. (النهاية)

م ع / ه س ص



MENAFN24082024000071011013ID1108596887

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث