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شباب الطائرة الكويتي يفوز على نظيره القطري في غرب آسيا ويحل خامسا

8/24/2024 3:37:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبو ظبي - 24 - 8 (كونا) -- فاز منتخب الكويت للشباب للكرة الطائرة على نظيره القطري بنتيجة (3 - 1) اليوم السبت في مباراة مثيرة ضمن فعاليات بطولة غرب آسيا الثانية بمدينة العين في الإمارات العربية المتحدة.
وبهذا الفوز احتل منتخب الكويت المركز الخامس بالبطولة بعدما قدم أداء متميزا خلال المباراة استطاع خلاله فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية مما ساعدهم في تحقيق الفوز بنتيجة اشواط (25-10) - (32-34) - (25-15) - (25-16).
وفي المركز الأول جاء المنتخب السعودي وتوج بالبطولة وحلت الإمارات في لمركز الثاني واحتلت البحرين المركز الثالث وجاء لبنان في المركز الرابع. (النهاية)

س خ م / ه س ص



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