شباب الطائرة الكويتي يفوز على نظيره القطري في غرب آسيا ويحل خامسا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أبو ظبي - 24 - 8 (كونا) -- فاز منتخب
الكويت للشباب للكرة الطائرة على نظيره القطري بنتيجة (3 - 1) اليوم السبت في مباراة
مثيرة ضمن فعاليات بطولة غرب آسيا الثانية بمدينة العين في الإمارات العربية المتحدة.
وبهذا الفوز احتل منتخب الكويت المركز الخامس بالبطولة بعدما قدم أداء متميزا خلال المباراة استطاع خلاله فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية مما ساعدهم في تحقيق الفوز بنتيجة اشواط (25-10) - (32-34) - (25-15) - (25-16).
وفي المركز الأول جاء المنتخب السعودي وتوج بالبطولة وحلت الإمارات في لمركز الثاني واحتلت البحرين المركز الثالث وجاء لبنان في المركز الرابع. (النهاية)
س خ م / ه س ص
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