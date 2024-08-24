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الدوري الإسباني: برشلونة يفوز على أتلتيك 2-1

8/24/2024 3:37:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 8 (كونا) -- حقق (برشلونة) الفوز على مضيفه (أتلتيك بلباو) بهدفين لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل يامين يامال هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 24 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في المدينة (الكتالونية) لكن أويهان سانسيت نجح في إدراك التعادل ل (أتلتيك) من ضربة جزاء ناجحة في الدقيقة 42.
وفي الدقيقة 75 حسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفوز بهدف ثان للفريق الكتالوني الذي حصد النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بالترتيب خلف (سيلتا) فيما تجمد رصيد (أتلتيك) عند نقطة واحدة في المركز 15 بالترتيب العام للمسابقة.
وفي إطار الجولة نفسها يستضيف حامل اللقب (ريال مدريد) منافسه الصاعد حديثا (بلد الوليد) في ملعب (سانتياغو برنابيو) ويلتقي (أتلتيكو مديد) مع (جيرونا) غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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