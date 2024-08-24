الدوري الإسباني: برشلونة يفوز على أتلتيك 2-1

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 24 - 8 (كونا) -- حقق (برشلونة) الفوز على مضيفه (أتلتيك بلباو) بهدفين لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وسجل يامين يامال هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 24 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في المدينة (الكتالونية) لكن أويهان سانسيت نجح في إدراك التعادل ل (أتلتيك) من ضربة جزاء ناجحة في الدقيقة 42.
وفي الدقيقة 75 حسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفوز بهدف ثان للفريق الكتالوني الذي حصد النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بالترتيب خلف (سيلتا) فيما تجمد رصيد (أتلتيك) عند نقطة واحدة في المركز 15 بالترتيب العام للمسابقة.
وفي إطار الجولة نفسها يستضيف حامل اللقب (ريال مدريد) منافسه الصاعد حديثا (بلد الوليد) في ملعب (سانتياغو برنابيو) ويلتقي (أتلتيكو مديد) مع (جيرونا) غدا الأحد. (النهاية)
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