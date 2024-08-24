«مثلما فعلت البندقية»... اليونان تكشف عن خطط لمكافحة «السياحة المفرطة»

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف عمدة إحدى الجزر الأكثر زيارة في اليونان عن خطط للقضاء على السياحة المفرطة؛ حيث يتجاوز عدد السياح حجم السكان يومياً خلال موسم الذروة، وفقاً لصحيفة ((إندبندنت)).
وتُعد سانتوريني واحدة من كثير من الوجهات الشهيرة للعطلات التي تواجه اكتظاظاً هذا الصيف، بسبب زيادة أعداد السياح من السفن السياحية.
في يوليو (تموز)، تسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أحد أعضاء المجلس المحلي، يحث السكان على البقاء في منازلهم لتسهيل وصول 17 ألف راكب من السفن السياحية، في حدوث صراع مع المواطنين.
في الأسبوع الماضي، اقترح مسؤولون حكوميون زيادة رسوم النزول من السفينة السياحية التي تزور الميناء اليوناني، من 35 سنتاً إلى أكثر من 10 يوروات (8 جنيهات إسترلينية).
وصرح عمدة سانتوريني نيكوس زورزوس لصحيفة ((غريك ريبورتر)) بأن السلطات البلدية يجب أن تكون قادرة على فرض رسوم دخول سياحية محلية ((مثلما فعلت البندقية)) في النقاط السياحية الساخنة في الجزيرة.
كما هي الحال مع كثير من المناطق السياحية الأوروبية التي تكافح السياحة المفرطة، فإن المشكلات التي يعاني منها السكان المحليون تشمل الإفراط في البناء، والازدحام المروري، ونقص مواقف السيارات، بسبب ((الإدارة غير الفعّالة)) لتدفق السياح.
وفقاً لزورزوس، يجري العمل حالياً على خطط لإنشاء طرق جانبية صغيرة، وأماكن جديدة لوقوف السيارات/ لتخفيف الازدحام في المناطق.
وشرح: ((من واجبنا حماية هذه الأرض من تغيير هويتها، وأي تدابير يجب أن تكون في اتجاه ضمان استمرار سانتوريني في كونها وجهة يونانية عظيمة)).
وهذه ليست المحاولة الأولى التي تبذلها الجزيرة للسيطرة على ((التشبع السياحي)).
وقد قدرت دراسة أجرتها جامعة يونانية في عام 2018 أن سانتوريني قادرة على استيعاب 8 آلاف زائر يومياً.
وأطلق الباحثون نظاماً رقمياً للأرصفة لتوزيع وصول السفن السياحية بالتساوي ومنع الازدحام.
وأوضح زورزوس :((إن عدد الزوار الذين يصلون إلى 8 آلاف يومياً والذي اقترحته دراسة جامعية مستدام تماماً، إذا تمكنا من تنظيم رسو السفن السياحية)).
وفي أبريل (نيسان)، جربت البندقية فرض رسوم قدرها 5 يوروات (4.26 جنيه إسترليني) لدخولها، والتحكم في أعداد الزوار خلال الأيام المزدحمة حتى منتصف يوليو.
منذ ذلك الحين، وصف أعضاء مجلس المدينة مخطط الضريبة السياحية بأنه ((فشل تام)) في معركة المدينة الإيطالية ضد السياحة المفرطة.-(وكالات)
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