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«مثلما فعلت البندقية»... اليونان تكشف عن خطط لمكافحة «السياحة المفرطة»

8/24/2024 3:29:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف عمدة إحدى الجزر الأكثر زيارة في اليونان عن خطط للقضاء على السياحة المفرطة؛ حيث يتجاوز عدد السياح حجم السكان يومياً خلال موسم الذروة، وفقاً لصحيفة ((إندبندنت)).
وتُعد سانتوريني واحدة من كثير من الوجهات الشهيرة للعطلات التي تواجه اكتظاظاً هذا الصيف، بسبب زيادة أعداد السياح من السفن السياحية.


في يوليو (تموز)، تسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أحد أعضاء المجلس المحلي، يحث السكان على البقاء في منازلهم لتسهيل وصول 17 ألف راكب من السفن السياحية، في حدوث صراع مع المواطنين.


في الأسبوع الماضي، اقترح مسؤولون حكوميون زيادة رسوم النزول من السفينة السياحية التي تزور الميناء اليوناني، من 35 سنتاً إلى أكثر من 10 يوروات (8 جنيهات إسترلينية).


وصرح عمدة سانتوريني نيكوس زورزوس لصحيفة ((غريك ريبورتر)) بأن السلطات البلدية يجب أن تكون قادرة على فرض رسوم دخول سياحية محلية ((مثلما فعلت البندقية)) في النقاط السياحية الساخنة في الجزيرة.


كما هي الحال مع كثير من المناطق السياحية الأوروبية التي تكافح السياحة المفرطة، فإن المشكلات التي يعاني منها السكان المحليون تشمل الإفراط في البناء، والازدحام المروري، ونقص مواقف السيارات، بسبب ((الإدارة غير الفعّالة)) لتدفق السياح.


وفقاً لزورزوس، يجري العمل حالياً على خطط لإنشاء طرق جانبية صغيرة، وأماكن جديدة لوقوف السيارات/ لتخفيف الازدحام في المناطق.


وشرح: ((من واجبنا حماية هذه الأرض من تغيير هويتها، وأي تدابير يجب أن تكون في اتجاه ضمان استمرار سانتوريني في كونها وجهة يونانية عظيمة)).
وهذه ليست المحاولة الأولى التي تبذلها الجزيرة للسيطرة على ((التشبع السياحي)).

وقد قدرت دراسة أجرتها جامعة يونانية في عام 2018 أن سانتوريني قادرة على استيعاب 8 آلاف زائر يومياً.


وأطلق الباحثون نظاماً رقمياً للأرصفة لتوزيع وصول السفن السياحية بالتساوي ومنع الازدحام.


وأوضح زورزوس :((إن عدد الزوار الذين يصلون إلى 8 آلاف يومياً والذي اقترحته دراسة جامعية مستدام تماماً، إذا تمكنا من تنظيم رسو السفن السياحية)).


وفي أبريل (نيسان)، جربت البندقية فرض رسوم قدرها 5 يوروات (4.26 جنيه إسترليني) لدخولها، والتحكم في أعداد الزوار خلال الأيام المزدحمة حتى منتصف يوليو.


منذ ذلك الحين، وصف أعضاء مجلس المدينة مخطط الضريبة السياحية بأنه ((فشل تام)) في معركة المدينة الإيطالية ضد السياحة المفرطة.-(وكالات)

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