أيلة تحصد شهادة المراسي النظيفة العالمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في إنجاز يؤكد التزامه بالمعايير البيئية والصحية، حصد مرسى أيلة اعتماد المراسي النظيفة العالمي متوجاً جهودة وامتثاله للوائح العالمية وكفاءة وجودة المعايير التي يعتمدها.
ويعكس هذا الإنجاز النوعي التزام أيلة ونهجها الاستباقي في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في بيئتها الحيوية وتسخير الموارد والطاقات في سبيل الحفاظ على النهج المستدام والصحي في مرسى أيلة والقواعد التي وضعتها لإبقاء الممارسات اليومية تتوافق مع المعايير البيئية العالمية.
وعبر مدير المرسي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس عادل المعاني عن سعادته بهذا الإنجاز العالمي موجهاً الشكر لكافة الكوادر العاملة في أيلة على حرصها وتفانيها في تطبيق المعايير البيئية ومؤكداً على أن هذا الإنجاز جاء نتاج حرص أيلة وعملها على تصميم وتطوير واجهة سياحية سكنية ترفيهية مستدامة وتجسّد رؤيتها الرائدة في الحفاظ على الموارد الطبيعية ولتكون وجهة استثنائية تعزز تجربة روادها وقاطنيها.
وأضاف المهندس المعاني إن سعي أيلة للحصول على هذه الشهادة العالمية يعكس ثقتها العالية بجهودها المتفانية في الحفاظ على الطبيعة حيث يقع المرسى في قلب اهتمامات أيلة وحرصها على توفير أفضل المزايا في المرسى والمحافظة على بيئته نظيفة وآمنة ومسؤولة بيئيًا للزوار والسكان والمجتمع أيضاً.
وقال المهندس المعاني : "مع تحقيق هذا الإنجاز الجديد نؤكد التزامنا طويل الأمد بالتطوير المستمر وإدارة المرسى بشكل مستدام، والمحافظة على دور أيلة الريادي على صعيد المجتمع المحلي وعلى نهج الاستدامة والتزامها تجاه النظم البيئية الفريدة".
وتضاف هذه الشهادة إلى المنجزات السابقة في مجال الاستدامة التي حققتها أيلة وبشهادة المؤسسات الوطنية والعالمية المرموقة اعترافاً بإنجازات أيلة في مجالات الحفاظ على التنوع الحيوي وخفض البصمة الكربونية والامتثال للقواعد البيئية الصارمة وزيادة الرقعة الخضراء وتبني تقنيات النقل الذكي حيث ترفع أيلة العلم الازرق البيئي في عدة مواقع والحصول على شهادات المفتاح الأخضر فضلاً عن الجوائز الرفيعة التي حصل عليها نادي أيلة للجولف كأحد أفضل الملاعب الصديقة للبيئة.
وشهادة "المراسي النظيفة"، أطلقت في معرض ساوثهامبتون الدولي للقوارب في عام 2021، وتقوم على برنامج دولي يساعد المراسي على إثبات التزامها ببذل كل ما في وسعها لضمان الحفاظ على البيئة ومنع التلوث على السواحل وفي الداخل أيضاً، وتعد "المراسي النظيفة" برنامج جوائز بيئية تطوعي يعزز المسؤولية البيئية، ويُمنح للمراسي التي تسعى إلى أفضل الممارسات البيئية للمراسي بهدف تحسين هذه الممارسات وتعزيز الوعي البيئي.
وتطبق أيلة قواعد متخصصة تتعلق بالمرسى تشمل إدارة النفايات وترشيد استخدام الموارد بالإضافة إلى برنامج تدريبي للعاملين والزوار والمجتمع المحلي حول حماية البيئة البحرية واستخدام التقنيات الحديثة في سبيل خفض الأثر البيئي.
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