Monday, 26 August 2024 02:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أيلة تحصد شهادة المراسي النظيفة العالمية

8/24/2024 3:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في إنجاز يؤكد التزامه بالمعايير البيئية والصحية، حصد مرسى أيلة اعتماد المراسي النظيفة العالمي متوجاً جهودة وامتثاله للوائح العالمية وكفاءة وجودة المعايير التي يعتمدها.
ويعكس هذا الإنجاز النوعي التزام أيلة ونهجها الاستباقي في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في بيئتها الحيوية وتسخير الموارد والطاقات في سبيل الحفاظ على النهج المستدام والصحي في مرسى أيلة والقواعد التي وضعتها لإبقاء الممارسات اليومية تتوافق مع المعايير البيئية العالمية.
وعبر مدير المرسي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس عادل المعاني عن سعادته بهذا الإنجاز العالمي موجهاً الشكر لكافة الكوادر العاملة في أيلة على حرصها وتفانيها في تطبيق المعايير البيئية ومؤكداً على أن هذا الإنجاز جاء نتاج حرص أيلة وعملها على تصميم وتطوير واجهة سياحية سكنية ترفيهية مستدامة وتجسّد رؤيتها الرائدة في الحفاظ على الموارد الطبيعية ولتكون وجهة استثنائية تعزز تجربة روادها وقاطنيها.
وأضاف المهندس المعاني إن سعي أيلة للحصول على هذه الشهادة العالمية يعكس ثقتها العالية بجهودها المتفانية في الحفاظ على الطبيعة حيث يقع المرسى في قلب اهتمامات أيلة وحرصها على توفير أفضل المزايا في المرسى والمحافظة على بيئته نظيفة وآمنة ومسؤولة بيئيًا للزوار والسكان والمجتمع أيضاً.
وقال المهندس المعاني : "مع تحقيق هذا الإنجاز الجديد نؤكد التزامنا طويل الأمد بالتطوير المستمر وإدارة المرسى بشكل مستدام، والمحافظة على دور أيلة الريادي على صعيد المجتمع المحلي وعلى نهج الاستدامة والتزامها تجاه النظم البيئية الفريدة".
وتضاف هذه الشهادة إلى المنجزات السابقة في مجال الاستدامة التي حققتها أيلة وبشهادة المؤسسات الوطنية والعالمية المرموقة اعترافاً بإنجازات أيلة في مجالات الحفاظ على التنوع الحيوي وخفض البصمة الكربونية والامتثال للقواعد البيئية الصارمة وزيادة الرقعة الخضراء وتبني تقنيات النقل الذكي حيث ترفع أيلة العلم الازرق البيئي في عدة مواقع والحصول على شهادات المفتاح الأخضر فضلاً عن الجوائز الرفيعة التي حصل عليها نادي أيلة للجولف كأحد أفضل الملاعب الصديقة للبيئة.
وشهادة "المراسي النظيفة"، أطلقت في معرض ساوثهامبتون الدولي للقوارب في عام 2021، وتقوم على برنامج دولي يساعد المراسي على إثبات التزامها ببذل كل ما في وسعها لضمان الحفاظ على البيئة ومنع التلوث على السواحل وفي الداخل أيضاً، وتعد "المراسي النظيفة" برنامج جوائز بيئية تطوعي يعزز المسؤولية البيئية، ويُمنح للمراسي التي تسعى إلى أفضل الممارسات البيئية للمراسي بهدف تحسين هذه الممارسات وتعزيز الوعي البيئي.
وتطبق أيلة قواعد متخصصة تتعلق بالمرسى تشمل إدارة النفايات وترشيد استخدام الموارد بالإضافة إلى برنامج تدريبي للعاملين والزوار والمجتمع المحلي حول حماية البيئة البحرية واستخدام التقنيات الحديثة في سبيل خفض الأثر البيئي.










MENAFN24082024000072011014ID1108596852

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث