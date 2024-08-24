البدء باستقبال طلبات المشاركة في جوائز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، فتح باب التقديم للمشاركة في جوائز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024، التي تنظم كجزء من فعاليات منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمقرر إطلاقه خلال الفترة من 20 إلى 21 تشرين الثاني المقبل.
وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، تتضمن الجوائز ثلاث فئات رئيسية "جائزة الأثر" وتُمنح للشركات التي تستخدم التكنولوجيا لإحداث تغيير إيجابي ومستدام في المجتمع، أما "جائزة التكنولوجيا والابتكار"، فهي تركز على الحلول التكنولوجية المبتكرة والرائدة التي ترسم ملامح مستقبل القطاع، وبالنسبة لـ"جائزة الصناعة"، فهي تُكرم الشركات التي تُظهر تميزًا في تطبيق التكنولوجيا ضمن مختلف القطاعات الصناعية.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، عيد الصويص، إن إطلاق جوائز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024، يأتي في إطار جهود الجمعية المستمرة لتعزيز الابتكار والتميز في قطاع التكنولوجيا الإقليمي، حيث تتيح الجوائز للشركات فرصة الحصول على اعتراف إقليمي بإنجازاتهم.
وأضاف، أن المشاركة في الجوائز مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في المنطقة، وأن المعلومات التفصيلية حول فئات الجوائز وإرشادات التقديم متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. -(بترا)
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