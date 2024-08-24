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البدء باستقبال طلبات المشاركة في جوائز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024

8/24/2024 3:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، فتح باب التقديم للمشاركة في جوائز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024، التي تنظم كجزء من فعاليات منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمقرر إطلاقه خلال الفترة من 20 إلى 21 تشرين الثاني المقبل.


وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، تتضمن الجوائز ثلاث فئات رئيسية "جائزة الأثر" وتُمنح للشركات التي تستخدم التكنولوجيا لإحداث تغيير إيجابي ومستدام في المجتمع، أما "جائزة التكنولوجيا والابتكار"، فهي تركز على الحلول التكنولوجية المبتكرة والرائدة التي ترسم ملامح مستقبل القطاع، وبالنسبة لـ"جائزة الصناعة"، فهي تُكرم الشركات التي تُظهر تميزًا في تطبيق التكنولوجيا ضمن مختلف القطاعات الصناعية.


وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، عيد الصويص، إن إطلاق جوائز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024، يأتي في إطار جهود الجمعية المستمرة لتعزيز الابتكار والتميز في قطاع التكنولوجيا الإقليمي، حيث تتيح الجوائز للشركات فرصة الحصول على اعتراف إقليمي بإنجازاتهم.


وأضاف، أن المشاركة في الجوائز مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في المنطقة، وأن المعلومات التفصيلية حول فئات الجوائز وإرشادات التقديم متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. -(بترا)

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