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شركات البريد السريع: الإجراءات الجديدة للتجارة الإلكترونية تتعارض مع مبادئ المنافسة

8/24/2024 3:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد - أعربت شركات البريد السريع والخدمات اللوجستية العاملة في الأردن عن مخاوفها إزاء قرار الحكومة بإنشاء مركز جمركي جديد للتجارة الإلكترونية والنقل السريع في مركز البريد الأردني في منطقة المقابلين لما له من تأثيرات سلبية المحتمل على المستهلكين والقطاع ككل.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركات، فإن هذا القرار الذي يتضمن نقل عمليات التخليص من المطار، كما هو متعارف عليه دوليا، يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية والسياسة العامة لقطاع الاتصالات عالميا، ومبادئ المنافسة الحرة في الأردن؛ والرؤية الملكية الخاصة لتعزيز وحماية المنافسة والاستثمار في المملكة.
وأوضح البيان أن القرار سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشحن والتخليص الجمركي، والتي ستنعكس بشكل مباشر على المستهلك النهائي، فبالإضافة إلى الرسوم الجمركية والضرائب، ستضطر الشركات إلى تحميل المستهلكين تكاليف إضافية ناتجة عن نقل الشحنات إلى المركز الجمركي الجديد خارج المطار، ورسوم المناولة التي سيفرضها الطرف الثالث الذي سيتولى عمليات المناولة في المركز الجديد، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في التكاليف ستؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وقد تدفعهم إلى البحث عن بدائل أخرى، مما يضر بقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وكذلك قطاع البريد السريع الذي شُمل بالقرار المذكور.
وأكدت الشركات أن القرار لن يعمل على تحسين وتبسيط استيعاب نمو التجارة الإلكترونية، فالشركات ستضطر إلى نقل شحنات عملائها من مطار الملكة علياء الدولي إلى مكاتب منافستهم (شركة البريد الأردني) في منطقة المقابلين خارج المطار بشكل يومي، مما سيؤدي إلى تأخير في تسليم الشحنات وزيادة في التكاليف التشغيلية، والتي ستنعكس حتما على المستهلك النهائي من خلال ارتفاع أسعار الخدمات.
كما ستتم عمليات المناولة في الموقع الجديد من قبل طرف ثالث سيتعاقد معه البريد الأردني، مما يثير مخاوف بشأن سرعة وجودة وسلامة هذه الشحنات، وإمكانية الاطلاع على أعمال وعملاء شركات البريد ومعلومات العملاء الشخصية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لقوانين وتعليمات حماية المعلومات الشخصية، مؤكدا أن هذا الإجراء غير مسبوق عالميا، وسيؤدي إلى تأخير في تسليم الشحنات، وزيادة خطر ضياع أو تلف البضائع.
وشدد البيان على أن القرار لا يتناسب مع متطلبات التحديث الاقتصادي و السياسة العامة لقطاع الاتصالات عالمياً، حيث أن عمل الشركات في قطاع التجارة الإلكترونية والبريد السريع مبني على ركيزتين أساسيتين هما: السرعة والفعالية في ايصال الشحنات، وتنفيذ الخدمات بأقل تكلفة ممكنة، وهو ما سيتم الاخلال به نتيجة لتنفيذ القرار بتطويل دورة حياة نقل البضائع من لحظة وصولها إلى المطار ولحين ايصالها للعميل.
تهديد لقطاع حيوي ومصدر رزق للآلاف
ولفت البيان إلى أن القرار بإنشاء مركز جمركي جديد خارج المطار، وتمرير جميع الشحنات عبره، يهدد استمرارية العديد من شركات البريد السريع، وقد يؤدي إلى خسارتها لجزء كبير من أعمالها لصالح شركة البريد الأردني، مما قد يجبرها على تقليص عملياتها وتسريح موظفيها، ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، ويزيد من معدلات البطالة في المملكة.
التأثير على الاستثمار والتجارة الإلكترونية
وذكر البيان أن خدمات قطاع البريد الدولي السريع ترتبط بشكل وثيق برحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى المملكة، حيث تعتمد على جداول هذه الرحلات لضمان سرعة توصيل الشحنات بأقل تكلفة ممكنة، مبيناً أن نقل عمليات التخليص الجمركي إلى موقع بعيد عن المطار سيؤثر سلبا على كفاءة هذه الخدمات، ويزيد من تكلفتها، مما يضر بقدرة الشركات على المنافسة ويحد من جاذبية الأردن كمركز لوجستي إقليمي.
ونوه البيان إلى أن تشجيع منصات شركات التجارة الإلكترونية العالمية على الاستثمار في المملكة وتوفير منتجاتها للمقيمين فيها يعتمد بشكل أساسي على ضمان السرعة في التوصيل، موضحاً أن هذا القرار قد يجعل الأردن يفقد ميزته كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية، ويضر بمصالح المستهلكين الذين يعتمدون على سرعة وصول شحناتهم.
وأعرب البيان عن قلق شركات البريد إزاء التوجيهات ببدء تنفيذه بتاريخ 1 أيلول 2024، حيث أن هذا الجدول الزمني لا يوفر الفرصة الكافية للشركات لإعادة تنظيم أعمالها وإبلاغ عملائها بالتغييرات التي ستطرأ على الأسعار والخدمات، مما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية وخسائر مالية.
دعوة إلى الحوار وإعادة النظر
وفي الوقت الذي تثمن فيه شركات البريد السريع جهود الحكومة في تطوير قطاع البريد الأردني والسعي لجعل الأردن مركزا للتجارة الإلكترونية، فإنها تدعو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى إعادة النظر في هذا القرار، والعمل على إيجاد حلول بديلة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بمصالح الشركات العاملة في القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام. وتؤكد الشركات استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول توافقية تضمن تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

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